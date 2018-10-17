安泰醫病溝通「熊麻吉」醫院病人都雙贏

東港安泰醫院為強化民眾對病人安全的認知及參與，16日特地舉辦「醫病溝通熊麻吉」活動。（謝佳潾攝）

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東港安泰醫院為強化民眾對病人安全的認知及參與，16日特地舉辦「醫病溝通熊麻吉」活動。（謝佳潾攝）

東港安泰醫院爲強化民眾對病人安全的認知及參與，特地舉辦「醫病溝通熊麻吉」活動，分別以台灣黑熊、無尾熊、北極熊和小浣熊做為活動設計構想，希望透過遊戲的方式引起民眾興趣，進而建立正確的就醫觀念。

東港安泰醫院指出，衛生福利部設有全國病人安全週，是以醫病溝通為主題，因此院方特地舉辦結合四大主題的「醫病溝通熊麻吉」活動，並以不同特性的「熊」為主軸，有代表阿公阿嬤的可愛「無尾熊」，藉此透過記憶力考驗宣導失智症、還有「北極熊」的白淨代表乾淨的肺臟，希望透過宣導推廣戒菸門診。

另外，還有愛洗手的「小浣熊」，其是宣導正確洗手五步驟，最後「台灣黑熊」宣導醫病溝通，鼓勵病人及家屬共同參與醫療決策，此外，精心設計的主題闖關遊戲，也把衛教概念融入遊戲中，現場歡笑聲此起彼落。

會中，榮譽院長蘇清泉及院長黃炳生帶領現場醫療團隊及民眾一起填寫「蘋果回饋卡」，並由機器人小布一起響應醫策會之病人安全我會『應』，而三應即為「響應」、「回應」及「反應」，增加多元化的溝通方式，共同營造病人安全就醫環境。

蘇清泉表示，近年來醫策會重點推動「醫病共享決策」，主要鼓勵病人主動反應自己或家人的特殊狀況，透過病人家屬共同參與、共享醫療資源、建立雙方共識，可有效減少溝通不良，更增進民眾及醫院間緊密關係。

(中時 )

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