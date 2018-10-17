恆春阿香羊肉麵 在地飄香40載永遠吃不膩

2018年10月17日 07:28 中時 謝佳潾

恆春阿香羊肉店飄香40逾年，以排骨湯頭炒的羊肉麵更是穩居熱銷品。（謝佳潾攝）

恆春阿香羊肉店飄香40逾年，二代程開發傳承手藝，以排骨湯頭炒羊肉麵。（謝佳潾攝）

恆春鎮中正路上的「阿香羊肉」，在地飄香40多年，現已傳至第二代程開發，而二代不僅再續品質保證、更是傳承好手藝，以排骨湯頭炒成的羊肉麵至今依舊賣得嚇嚇叫，每到傍晚就能看見排隊人潮等著買「永遠吃不膩的羊肉麵」。

程開發說，他接手7年多來，完全傳承媽媽的手藝，堅持用排骨湯頭炒羊肉麵，如此才能保有羊肉麵的好味道，且羊肉都是特別挑選過的，品質絕對佳，40多年來都未失誤過，而羊肉麵口味雖偏重，但卻是在地人能接受、甚至是喜歡的口味。

他說，羊肉麵的銷量一直高居不下，平均每天可賣掉6大包，而1大包約5公斤重，可見顧客們對羊肉麵的熱愛，而也因此，他們堅持當天備料當天消化完，決不會用隔夜食材，以此確保羊肉麵的鮮度及好口碑。

他說，每天晚上6、7點，是消費者來買羊肉麵的高峰期，時常忙得不可開交，而忙雖忙，但也忙得很開心，因為這不僅是大家對他的肯定，更是對母親手藝的認同。

地址：屏東縣恆春鎮中正路116號

電話：08-8892217／0938360990／0932782647

營業時間：下午5:00-凌晨1:00（店休不定，約月休2天）

價錢：羊肉麵1份80元

(中時 )