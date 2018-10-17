郁慕明：「彩色台灣」必須搭「非戰之區」

2018年10月17日 08:49 中時 季節

新黨主席郁慕明16日在臉書表示，他所提出的「彩色台灣」主張，必須搭配讓台灣成為「非戰之區」，也就是不要再買美國武器，並跟大陸簽和平協議。

郁慕明指出，1995年新黨就曾率先走出和解的路，和民進黨討論大和解，結果時任民進黨主席的施明德回到黨內，為此被罵成「台奸」。五年後，高喊「台獨萬萬歲」的陳水扁當選，上台後又說「台獨做不到就是做不到」。下台以後，現在又加入喜樂島聯盟，高舉台獨神主牌來威脅蔡英文。

郁慕明痛批，民進黨在黨內黨外，都仰賴台灣神主牌來奪權。執政無能的民進黨，一到選舉，就又搬出台獨神主牌進行仇恨動員，現在對待分手後的柯文哲也是如此，講了「兩岸一家親」就被說是背叛「台灣價值」。民進黨就這樣利用台獨神主牌，合理化他們的綠色新獨裁，不容許其它顏色的存在。

郁慕明表示，面對綠色新獨裁，有些人喊出了「無色覺醒」，但事實上台灣社會不可能無色，因為每個政黨都有他的主張，並各自用不同主張來鞏固自己的基本盤，這也是合情合理。但我們要批判的是，這些顏色到最後卻變成「只有顏色」，喪失了背後所代表的理念，以及如何實踐理念的討論。

郁慕明舉例，好比民進黨既然要死抱台獨神主牌，經過了兩度執政，就應該好好討論要怎麼實現台獨，並且和人民報告台獨所帶來的利弊得失。但是民進黨從不攤開來講，還要壓制別人討論統一的自由。

但郁慕明也質疑，站在綠色另一面的藍色，也說不出除了「反台獨」，藍色主張的國家目標又是什麼？所以大家才會說，藍色、綠色就只是選舉的惡鬥，除了奪取各自的利益，跟人民的生活、人民的幸福越來越脫節。

郁慕明說，新黨一向贊成，社會對公共政策應該有不同意見，並在正常的民主制度下公開討論，當年的大和解就是一例。然而經驗告訴我們，如果不擺脫台獨神主牌，就無法開啟公共政策的討論。

郁慕明表示他提出「彩色台灣」，必須搭配上「非戰之區」，那就是我們必須放棄美國軍購，務實面對「台獨不可能、統一必須談」的真相，在統一的過程中，兩岸就能建立和平穩定的關係，簽訂和平協議，成為「非戰之區」，而在台灣內部，大家還是可以對不同的公共政策進行各種討論，這才是我們應該珍惜的，真正民主多元的「彩色台灣」。

(中時 )