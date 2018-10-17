她激戰到一半突然… 再也享受不到絕頂升天快感

2018年10月17日 00:24 中時電子報 張國欽

英國一名地方媽媽布絲比(Claire Busby)，2013年與伴侶在床上激戰，本想換個姿勢、追求忘我的高潮，沒想到被床鋪「射爆」彈飛，整個人彈出去、頭部著地，造成脊椎嚴重受傷，終身癱瘓，日後再也享受不到絕頂升天的快感。

據英國《鏡報》報導，布絲比2013年向「Beds Are Uzzz」床公司購買了5張床，而她發生狀況的床鋪，是一張203 cm × 249 cm的超大號床鋪(super-king sized bed)。

她說，原先做愛的姿勢是「女上男下」、呈現跪姿的狀態，隨後她更換姿勢，變成雙腳朝向床頭的姿勢，當她抬腿時，突然一個重心不穩，摔下床鋪，那種痛苦感覺彷彿像古代的投石機一樣，整個人被床鋪『射爆』(catapult)彈飛，最後導致她頭部著地撞擊，隨後她更聽到自己的身體發出「啪」的一聲，心想大事不妙。

英國媽媽因為一張疑有瑕疵的新床，害她在做愛中受重傷致終身癱瘓。（圖／翻攝自英國鏡報）

布絲比送醫後，證實脊椎嚴重受傷，造成終身癱瘓，而罪魁禍首就是她剛買一周的新床。布絲比強調這張床左右不對稱，有四公分差距，是張有瑕疵的床，因而向床公司求償100萬英鎊（約新台幣4000萬元）。全案仍在司法審理中。

(中時電子報)