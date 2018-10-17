她激戰到一半突然… 再也享受不到絕頂升天快感

英國一名地方媽媽變換做愛姿勢時，突然發生被新床「彈飛」意外。(示意圖／達志影像)

友善列印
中時電子報

英國一名地方媽媽布絲比(Claire Busby)，2013年與伴侶在床上激戰，本想換個姿勢、追求忘我的高潮，沒想到被床鋪「射爆」彈飛，整個人彈出去、頭部著地，造成脊椎嚴重受傷，終身癱瘓，日後再也享受不到絕頂升天的快感。

據英國《鏡報》報導，布絲比2013年向「Beds Are Uzzz」床公司購買了5張床，而她發生狀況的床鋪，是一張203 cm × 249 cm的超大號床鋪(super-king sized bed)。

她說，原先做愛的姿勢是「女上男下」、呈現跪姿的狀態，隨後她更換姿勢，變成雙腳朝向床頭的姿勢，當她抬腿時，突然一個重心不穩，摔下床鋪，那種痛苦感覺彷彿像古代的投石機一樣，整個人被床鋪『射爆』(catapult)彈飛，最後導致她頭部著地撞擊，隨後她更聽到自己的身體發出「啪」的一聲，心想大事不妙。

英國媽媽因為一張疑有瑕疵的新床，害她在做愛中受重傷致終身癱瘓。（圖／翻攝自英國鏡報）

布絲比送醫後，證實脊椎嚴重受傷，造成終身癱瘓，而罪魁禍首就是她剛買一周的新床。布絲比強調這張床左右不對稱，有四公分差距，是張有瑕疵的床，因而向床公司求償100萬英鎊（約新台幣4000萬元）。全案仍在司法審理中。

(中時電子報)

留學生為綠卡寧當「美國兵」 無… 檢察官說法》無照飆車釀3死 到底…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。