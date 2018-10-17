近親大腸癌過世…我便祕就做檢查？醫師：4種人較需要

2018年10月17日 00:02 中時電子報 林郁庭

一般而言，以下4種人比較需要做大腸鏡。（圖/張振榕醫師的健康相談室 授權使用）

胃腸科醫師張振榕粉專發文，最近有粉絲私訊問道，「他叔叔很年輕就得大腸癌，他最近有點便祕，需不需要照大腸鏡？」張振榕表示，早期大腸癌幾乎沒有症狀，所以要發現，就是做大腸鏡。但是一般人沒有不舒服，排檢查也是勞民傷財，他建議，一般而言，以下4種人比較需要做大腸鏡：

1.年紀到了

根據台灣的流行病學，50歲以上是大腸癌風險比較高的族群，所以一般建議50歲以上要做一次大腸鏡檢查。

2.近親罹癌

假如一等親（父母親）就有大腸瘜肉、甚至有大腸癌患者，就必須提早做大腸鏡，我會建議從父母親罹患癌症或瘜肉的年齡，再往前推10年，就是該做大腸鏡檢查的時候。

3.慢性發炎

長年患有慢性腸道發炎疾病，也會提升罹癌機率，例如克隆氏症、潰瘍性結腸炎，罹患時間超過8年以上，也要接受大腸鏡檢查。

4.出現症狀

慢性便祕、腹瀉、便血或糞便潛血者，或體重因不明原因下降5%以上，有抽菸習慣，喜歡吃大量紅肉、纖維質不夠，有這些不良生活習慣的患者。

張振榕表示，我們每天不知不覺吃下許多致癌物質，不會改變我們的身體外觀，但它實際上會傷害第一線的大腸黏膜細胞，當致癌物質太多、來不及修復，基因突變就留在大腸黏膜細胞裡面。當這些身體無法修復的基因突變日積月累，數量越來越多，就好像一個人一階一階地爬樓梯，直到某天跨過了身體能負荷的門檻，大腸黏膜細胞就成了不斷增長的癌細胞。因此想要預防大腸癌，一定要記得健康飲食的口訣：高纖維、少壞油、少紅肉。

(中時電子報)