姚文智拜票「假」到爆 他PO一張圖笑翻：放棄治療了

2018年10月17日 00:02 中時電子報 林郁庭

姚文智到城中市場和附近商圈拜票，看到整排賣衣服用的假人模特兒，玩性大發向它們一一握手致意。（資料照 趙雙傑攝）

臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」也PO出一張圖，並且搞笑加註旁白。（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

民進黨台北市長參選人姚文智，近日前往鄰近台北車站的城中市場掃街，他到附近商圈拜票，看到整排賣衣服用的假人模特兒，玩性大發向它們一一握手致意。照片曝光後，意外讓許多網友以為是合成圖片，紛紛轉發笑稱「這圖有洋蔥QQ」。

姚文智15日到城中市場掃街拜票爭取支持，當他看到整排賣衣服用的假人模特兒時，突然玩心大起，也一一向假人握手致意。照片迅速被轉發到各臉書社團，引起網友討論，網友們對於姚文智與假人握手感到困惑，吐槽「很好奇他是在開玩笑？還是眼殘沒分出真假人？亦或是已經瘋了？」

臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」也PO出一張圖，並且搞笑加註旁白，因為前面的人都閃躲避開握手，所以打趣姚文智與假人握手的行為，是因為這樣這些「假人」躲不開了。「老天鵝娛樂」也開酸：「文智已經放棄治療了」。

惡搞圖片一出，網友們看了紛紛笑翻，「我本來以為是P圖XD」、「模特兒表示…」、「開始有點同情蚊子了...」、「怎麼有種難過的感覺」、「欠握」、「好慘！那個閃人的民眾真的很不給面子」，不過也有網友幫腔，「其實蠻可愛的啦，至少肯惡搞一下自己」、「老天鵝最近真的很狂，等著被查水錶了」。

(中時電子報)