姚文智拜票「假」到爆 他PO一張圖笑翻：放棄治療了

姚文智拜票「假」到爆 他PO一張圖笑翻：放棄治療了。（資料照片，姚志平攝）

友善列印
中時電子報
姚文智到城中市場和附近商圈拜票，看到整排賣衣服用的假人模特兒，玩性大發向它們一一握手致意。（資料照 趙雙傑攝）
臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」也PO出一張圖，並且搞笑加註旁白。（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

民進黨台北市長參選人姚文智，近日前往鄰近台北車站的城中市場掃街，他到附近商圈拜票，看到整排賣衣服用的假人模特兒，玩性大發向它們一一握手致意。照片曝光後，意外讓許多網友以為是合成圖片，紛紛轉發笑稱「這圖有洋蔥QQ」。

姚文智15日到城中市場掃街拜票爭取支持，當他看到整排賣衣服用的假人模特兒時，突然玩心大起，也一一向假人握手致意。照片迅速被轉發到各臉書社團，引起網友討論，網友們對於姚文智與假人握手感到困惑，吐槽「很好奇他是在開玩笑？還是眼殘沒分出真假人？亦或是已經瘋了？」

臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」也PO出一張圖，並且搞笑加註旁白，因為前面的人都閃躲避開握手，所以打趣姚文智與假人握手的行為，是因為這樣這些「假人」躲不開了。「老天鵝娛樂」也開酸：「文智已經放棄治療了」。

惡搞圖片一出，網友們看了紛紛笑翻，「我本來以為是P圖XD」、「模特兒表示…」、「開始有點同情蚊子了...」、「怎麼有種難過的感覺」、「欠握」、「好慘！那個閃人的民眾真的很不給面子」，不過也有網友幫腔，「其實蠻可愛的啦，至少肯惡搞一下自己」、「老天鵝最近真的很狂，等著被查水錶了」。

(中時電子報)

文章來源：老天鵝娛樂

稱韓國瑜是沒頭髮的柯P 他一題反問王世堅笑翻網友
近親大腸癌過世…我便秘就做檢查？醫師：4種人較需要
高雄》被開除黨籍 潘金英：寵子… 高雄》 民進黨高雄造勢晚會 網友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。