黨員轉向支持韓國瑜 民進黨「下重手」防範星火燎原

2018年10月17日 00:04 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜旋風席捲南台灣，也掀開民進黨執政高雄20年種種弊病，民進黨18年資深黨員潘金英聲稱自己身為北漂族母親，為了兒子將全力為韓國瑜輔選，因此被黨部撤銷黨籍。昨(16)日又有民進黨黨員陳清茂、黨代表翁信宏等人16日表態支持中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜，立即被開除黨籍，並揭露陳清茂涉及毒品、恐嚇取財案底「黑資料」，下手之重，以杜絕高雄選情翻盤的星星之火。

16日下午高雄市民進黨代表翁信宏及民進黨員、高雄市鳥松區里長聯誼會主委陳清茂等10餘人召開記者會，公開力挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜，他們秀出黨證，證明自己是民進黨員，同時呼籲「黨內同志」年底大選要「選人不選黨」，支持韓國瑜。顯示韓國瑜拯救高雄經濟政策已打動市民，民進黨黨員亦深受影響。

據《中評網》報導，民進黨高雄市黨部馬上回應陳清茂等人行為，執行長林展鴻表示，翁信宏是脫黨違紀參選陳清茂市議員候選人的服務處主任。陳清茂原為里長，後因涉「恐嚇取財案件」遭法院判處7個月有期徒刑，解職入獄服刑，再加上陳清茂曾違反毒品防制條例被判刑，無法通過民進黨「排黑條款」標準，進而違紀脫黨參選，故已被開除黨籍。

林展鴻指出，陳清茂、翁信宏等人形象頗受爭議，宣稱支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜，不過是違紀參選市議員的「造勢伎倆」，韓國瑜挖角卻挖到恐嚇取財及毒品前科犯，貽笑大方。陳清茂早已被民進黨開除，至於翁信宏等人將依黨紀律評議條例送執、評委會議處。

(中時電子報)