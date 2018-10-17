黨員轉向支持韓國瑜 民進黨「下重手」防範星火燎原

民進黨代表翁信宏（左四）及陳清茂等人拿出黨證呼籲選人不選黨。(林雅惠攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

韓國瑜旋風席捲南台灣，也掀開民進黨執政高雄20年種種弊病，民進黨18年資深黨員潘金英聲稱自己身為北漂族母親，為了兒子將全力為韓國瑜輔選，因此被黨部撤銷黨籍。昨(16)日又有民進黨黨員陳清茂、黨代表翁信宏等人16日表態支持中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜，立即被開除黨籍，並揭露陳清茂涉及毒品、恐嚇取財案底「黑資料」，下手之重，以杜絕高雄選情翻盤的星星之火。

16日下午高雄市民進黨代表翁信宏及民進黨員、高雄市鳥松區里長聯誼會主委陳清茂等10餘人召開記者會，公開力挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜，他們秀出黨證，證明自己是民進黨員，同時呼籲「黨內同志」年底大選要「選人不選黨」，支持韓國瑜。顯示韓國瑜拯救高雄經濟政策已打動市民，民進黨黨員亦深受影響。

據《中評網》報導，民進黨高雄市黨部馬上回應陳清茂等人行為，執行長林展鴻表示，翁信宏是脫黨違紀參選陳清茂市議員候選人的服務處主任。陳清茂原為里長，後因涉「恐嚇取財案件」遭法院判處7個月有期徒刑，解職入獄服刑，再加上陳清茂曾違反毒品防制條例被判刑，無法通過民進黨「排黑條款」標準，進而違紀脫黨參選，故已被開除黨籍。

林展鴻指出，陳清茂、翁信宏等人形象頗受爭議，宣稱支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜，不過是違紀參選市議員的「造勢伎倆」，韓國瑜挖角卻挖到恐嚇取財及毒品前科犯，貽笑大方。陳清茂早已被民進黨開除，至於翁信宏等人將依黨紀律評議條例送執、評委會議處。

(中時電子報)

總統府變身競選總部狀告網友 朱學恒：真是民主之光！
高雄》造勢晚會空拍照看出「眉角」 黃暐瀚：韓國瑜贏了

文章來源：中評網

高雄》 民進黨高雄造勢晚會 網友… 高雄》政治素人朱莎威投入最激烈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。