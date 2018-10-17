正修咖啡茶飲班結訓 寒軒內向咖啡 媒合無縫接軌

2018年10月17日 00:19 中時 林雅惠

特調蛋蜜汁、水果茶，烹煮兼具口感與美感的咖啡學問大! 29位學員經250小時近1個半月的密集培訓，正修科大教育基金會今天舉辦「咖啡茶飲就業職能養成班」結訓，現場並找來寒軒大飯店、內向咖啡館6家餐飲相關業者到場媒合，結訓即就業無縫接軌。

市府勞工局訓練就業中心首度委託正修教育基金會開辦「咖啡茶飲就業職能養成班」職訓課程，從80位待業民眾中，篩選出30位學員，接受正修科大餐飲系老師250小時近1個半月的密集培訓後，今天舉辦「結訓典禮及就業媒合」，除一名學員因家庭因素無法完成訓練外，29位學員順利取得結訓證書。

正修科大副校長游步平說，儘管學員拿到結訓證書，但要將咖啡成功變成你的事業，仍有一段很長的路要走，需要花更多時間去鑽研，才能從眾多競爭者脫穎而出。

勞工局訓練就業中心主任楊茹憶接著說，學員在正修科大這麼優美的吧檯、完善設備環境受訓，必定收穫滿滿，難能可貴的是，校方還特別找來6家咖啡餐飲相關業者媒合，一氣呵成銜接結訓，讓學員能在最短時間就業，實在非常用心。

結訓成績優異學員張逸澤說，一個多月前的新手到正修學習，一切都很陌生，感謝正修老師一次兩次三次不厭其煩的示範操作，讓他學會如何烹煮咖啡，並製作出賞心悅目的拉花。

學員黃鳳姿表示，拉花、烘焙讓她喜歡上咖啡，重新踏入職場變得更有信心，對勞工局及正修科大感恩在心頭。

正修教育基金會結訓更找來內向咖啡館、新國際西餐廳、康橋商旅、寒軒大飯店、聯續發美食公司及李記紅茶冰等6家餐飲業相關業者到場媒合，開創多元就業管道，只見結訓學員充滿期待接受業者面試，希望有機會找一份學以致用的工作，場面非常熱絡。

培訓課程由專業咖啡與烘焙師李坤城、謝仁宗、陳德原指導學員，從認識咖啡豆品種如阿拉比卡、羅姆斯達、產區、處理方式、咖啡生豆挑選、烘焙、沖煮到特調咖啡實作焦糖咖啡、卡布奇諾、榛果咖啡、拿鐵與義式咖啡機使用與清潔，奶泡製作與咖啡拉花茶飲品特調實作蛋蜜汁、水果茶、珍珠奶茶、咖啡茶點餅乾、泡芙、黑森林蛋糕、藍莓蛋糕捲烘焙製作，一氣呵成。

(中時 )