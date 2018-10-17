屏東首辦國際商洽會 眾商雲集拚買氣

2018年10月17日 07:16 中時 潘建志

屏東縣政府首辦「屏東國際商洽會」，邀集來自11國共32名買主商洽，有100家在地廠商、農民參展，銷售屏東優質農特產品。（潘建志攝）

屏東縣政府首辦「屏東國際商洽會」，有100家在地廠商、農民參展，枋山芒果農董昱劭推擴在地果乾。（潘建志攝）

屏東縣政府首辦「屏東國際商洽會」，邀集來自11國共32名買主到屏東參加商洽，有100家在地廠商、農民參展，希望銷售屏東優質的農、漁、畜及花卉等產品，現場亦安排媒合商洽場次430場以上，眾商雲集拚買氣。

這次參展本地廠商有農業類66家、花卉類9家、漁業類19家、畜產類6家；來台的32名買主，來自美國、沙烏地阿拉伯、阿聯、阿曼、卡達、新加坡、馬來西亞、泰國、寮國、印尼、大陸等11國。

國外買家有大型連鎖超市、連鎖海鮮餐廳、飯店通路、冷凍水產品供應商、蔬果批發商、有機協會、食品進出口貿易商等廠商，由縣府進行媒合，並配合買主需求安排現地參訪，直接到產地看產品，增加未來合作機會。

來自阿聯的Elie Shahin在中東地區經營家族賣場已40多年，這次到屏東希望採購蔬果等產品，他看了屏東的芒果、芭樂等水果後覺得品質非常棒，將和屏東廠商談了解相關事宜後下單。

屏東國際商洽會地點在屏東市縣民公園C棟紙漿廠，16至18日是國際買主專業商洽活動，不對外開放；20、21日上午10點起至下午5點開放民眾免費進場觀展，整點有免費交通接駁巴士自火車站至活動會場。

(中時 )