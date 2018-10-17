表白碰釘子 痴男潛入女同事住處針孔偷拍洗澡猥褻

2018年10月17日 02:05 中時電子報 吳家詮

愛情的力量，往往可以激勵人往更高處爬，但是有些人過不了這到坎，反而走極端，用了不該用的方式，硬要得到這份感情，聰明反被聰明誤。北部地區一家貿易公司上班的小伙子，喜歡上公司的一名小姑娘，鼓起勇氣表白，又沒得到理睬，逼不得已情況下，竟然偷偷複製女子家的鑰匙，闖入屋內在浴室偷裝「第三隻眼」，偷拍她更衣、洗澡、如廁，再將影片帶回住處欣賞「自慰」，過了一個月，屋子的女主人才發現浴室上演「亮點」，驚覺被偷拍，報警查出竟是公司男同事的傑作，一狀告他妨害秘密和竊盜等罪行。

據了解，這名30多歲的對於公司1名20多歲女同事相當有好感，時常對她虛寒問暖、事事關心，李男見對方沒有拒絕他的關愛，鼓起勇氣向她告白，沒想到對方僅把他當做同事，並沒有想要進一步交往。

據《蘋果》即時報導，碰到女同事的軟釘子後，他雖然知道自己已經出局，卻無法割捨這份感情，甚至到了無法自拔的地步，光只每天上班看到她已經無法滿足，他竟突發奇想，趁著女同事不在時，偷偷的將她租屋處的鑰匙拿走複製一把後再放回去，之後又趁女同事不在家時，潛入她房內，在浴室天花板裝上針孔攝影機。

之後被告就以一周一次的頻率，趁著女同事不在家時，偷偷潛入她的住處更換記憶卡、電池，然後再將偷拍的影片放到電腦裡慢慢欣賞。

被告男到案後供稱，因為追求女同事被拒絕，才會做下這個傻事，他對女同事感到相當抱歉，希望能夠獲得諒解，最後雙方因為達成和解，陳女就侵入住宅、妨害秘密的部分主動撤回告訴。

至於李男被控竊盜罪的部分，因為屬公訴罪，無法撤回告訴，檢察官就這個部分調查後，認為因李男將陳女的鑰匙取走複製後，又放回原位，並未竊取據為已有，與《刑法》竊盜罪的構成要件不合，因此也處分不起訴。

整起案件，最後的結果算是該男「最好」的教訓，對於未來職場的愛情追求，同事勸他不要「強求」了。

(中時電子報)