不合法開放造就暗黑生態鏈 賭博、色情成檢警涉貪最大陷阱

高檢署女檢察官陳玉珍（左）因違背職務收賂被判處有期徒刑12年（資料照片，陳志源攝）

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又見官警收賄包庇電玩業者遭判重刑，歷年來，栽在電玩或色情弊案的官警不知凡幾，甚至連檢調人員也不敵金錢誘惑「撩」下去。執法人員無法把持、敗壞官箴，以法論處，自無異議理所當然，但賭博與色情乃人之天性，難以根絕，政府卻不願正視，對合法化管理又避之唯恐不及，不啻徒留沉痾老問題與陷阱，讓不法員警繼續往下跳。

1996年爆發的北市周人蔘電玩弊案，涉案官警的層級及人數，都是歷史之最，官司甚至纏訟了22年之久，至今仍有一名官警尚未定讞。市府後來雖凍結發放合法電子遊藝場的牌照，但仍無法杜絕官警涉入電玩弊案，屢屢查獲合法電玩店內暗藏賭博電玩。

除高雄市3名官警昨遭重判12年至18年6月不等徒刑，前台灣高檢署檢察官陳玉珍長年護航、包庇電玩業者，收賄2300萬元，二審也被判刑12年，電玩弊案似乎已成檢警涉貪揮不去的夢靨，無法記取教訓。

因為電玩牌照在奇貨可居下，一張牌照市場上可飆漲至數千萬元，業者為了回本，加上國內的確有賭博市場的需求，自然有人鋌而走險以合法掩護非法，並試圖打點檢警調以防遭到查緝，令業者與少數貪警形成特殊暗黑的生態鏈。

除了賭博，色情也是引誘員警涉貪的最大陷阱之一。政府雖聲稱性交易除罪化，要成立專區管理，但至今卻沒有政治人物敢做。

在衛道藉口下，連高雄市長候選人韓國瑜提出旗津要發展成免稅區，也被對手狹化攻擊成要開賭場。其實，國人明明愛賭，開放賭場本應可理性討論，歷任政府卻不敢參考各國有效管理做法，扭捏作態，視為洪水猛獸，卻不顧在半遮半掩下，只會讓不肖執法人員有機會上下其手。

(中時 )

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