高雄》許乃文文宣出爐 續陳菊建設造新幸福

2018年10月17日 07:11 中時 柯宗緯

高市前鎮小港區議員參選人許乃文推出最新文宣，主打延續老市長陳菊的建設。（柯宗緯翻攝）

高市前鎮小港議員選戰，堪稱歷年最激烈，17搶8席。其中，許乃文為民進黨在地唯一提名的參選人，又是老市長陳菊子弟兵，他近期競選文宣出爐，與黨籍市長提名人陳其邁及陳菊合影，並主打延續陳菊在地建設，打造鎮港新幸福。

許乃文曾在陳菊市政團隊歷練逾10年，擁有豐富經驗與執行力。身為前鎮在地人的他提到，少康營區改造、205兵工廠改建、重工業汙染是國民黨時代在前鎮、小港區留下的「三大爛尾」，前市長陳菊在任內努力推動，依次剷除。

他指出，少康營區透過土地重畫，將翻身為小港森林公園，面積達23.25公頃，除10公頃公園外，還兼具滯洪池功能，可望改善小港區空氣及生活品質；205兵工廠計畫4年搬遷、開發同步，將成為「亞灣智匯城區」作為新興產業之企業總部與研發中心、產學研基地、金融商業區、宜居社區等。

他也看好高雄、相信高雄，近年逐步成形亞洲新灣區吸引數位、文創、電競、會展、遊艇、郵輪產業進駐，設置全台首座體感科技基地，利用產業轉型帶動高雄港區周邊發展，創造上千工作機會，提供更多元產業與就業環境。

「陳菊已經做的，要持續做；陳菊還沒做的，更要做！」他說，在民進黨中央、地方合力下，終於推動大林蒲遷村，未來若進入議會，將持續爭取市民最大權益，同時照顧當地中低收入戶及弱勢居民，並確保各項工作逐步進行。

(中時 )