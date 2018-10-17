世足冠軍法國逆轉勝 德國坦克繼續沉淪

格里茲曼（中）頭槌破門，替法國扳平比分。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

「日爾曼坦克」德國3天前以0比3遭荷蘭羞辱，厄運卻還沒結束，17日在歐洲國家聯賽作客法蘭西大球場，上半場雖靠皇家馬德里球星克羅斯（Toni Kroos）的12碼破門，先馳得點，下半場卻被「小王子」格里茲曼（Antoine Griezmann）攻入兩球，以1比2不敵世足冠軍法國隊。

德國戰法 教頭勒夫能保住飯碗?

德國繼續沉淪，對陣法國5連不勝，且吞下今年第6敗，創隊史年度最差紀錄。且在歐洲國家聯賽A級第1小組尚未開胡，戰績1和2負墊底，確定無緣分組第1與明年6月的總決賽，甚至可能被降至B級。

德國在世足難堪出局，國家聯賽次役又輸荷蘭3球，讓外界掀起要總教練勒夫（Joachim Low）下台的聲浪。勒夫對法國毅然變陣3-4-3，以平均年齡不到23歲的韋納（Timo Werner）、薩內（Leroy Sané）、格納伯瑞（Serge Gnabry）組成3箭頭，藉速度衝擊法國防線。

皇馬球星克羅斯（右）主罰12碼踢進球門右下角，法國門將洛里斯撲救不及。（美聯社）

開賽第14分鐘，德國右路下底回傳，球打在法國後衛金潘比（Presnel Kimpembe）手上，塞爾維亞籍裁判吹判12碼球，克羅斯主罰中的，踢進德國在首屆歐洲國家聯賽的第1球，半場結束1比0領先。

德國上半場令人眼睛一亮，世足冠軍法國則在下半場還以顏色。第62分鐘，法國後衛L.賀南德茲（Lucas Hernandez）左路吊中，格里茲曼突入左側禁區甩頭攻門，球越過門將諾伊爾（Manuel Neuer）頭頂落入遠角，神奇扳平比數。

格里茲曼（左下）搶點甩頭頂入對角，替法國追成1平。（路透）

第80分鐘，原本尚稱嚴密的德國防線突然門戶洞開，讓馬圖伊迪（Blaise Matuidi）從中路直進，接獲姆巴佩（Kylian Mbappe）傳球後被德國後衛胡莫斯（Mats Hummels）絆倒。格里茲曼穩穩罰進超前的12碼球，雙方氣勢就此逆轉，德國無力回天。

歐洲國家聯賽結束前4個比賽日，法國2勝1和、積7分在A級第1小組獨走，躋身總決賽希望濃厚，1勝1負的荷蘭積3分居次，1分的德國除了要在下月自力擊敗荷蘭，還得拜託法國勝荷，才能免於被降至B級。

(中時電子報)

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