10／17 三大報頭條要聞

2018年10月17日 07:25 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

隸屬於美國海軍研究辦公室的科研船「湯普森」（Thomas G. Thompson），前天駛進高雄港，停泊在9號碼頭整補。雖然湯普森號已租予民間，唯在美國《2019財政年度國防授權法》（NDAA）生效，及美軍將在台海、南海演習傳聞不斷下，半軍半民的美國科研船泊台，具相當軍事政治意涵，顯然是在打擦邊球，不無測試對岸底線的味道。

少子化浪潮來襲，康寧大學台南校區大學部招生不如預期，校方主動向教育部申請改制，停止台南校區和大學部經營，重返專科學校，若獲核可，將是全台首例。康寧大學主任祕書閻亢宗坦言「這是很困難的決定」，但校方缺乏財團支持，決定重返專科。至於向教育部申請的計畫，目前尚在研擬，校方計畫11月底至12月初報部。

無薪假暴增，衝上3年新高！勞動部公布最新無薪假統計，截至15日為止，實施無薪假廠商共19家、人數多達3490人，雖僅較上期多增1家廠商，人數卻為上期7.2倍，暴增逾3000人。據了解，無薪假人數攀升主要因國瑞汽車調整產量，一口氣申報2700餘人調整工時所致，休假勞工只能領7成薪。

國內最大組車廠－國瑞汽車傳出減產放無薪假消息，主因是外銷衰退。由於台灣汽車出口有關稅障礙，這幾年以外銷中東為主力，偏偏中東國家近年因勞工政策衝擊消費市場，從全盛時期一年外銷將近10萬，今年剩下2萬多台，腰斬再腰斬，也只能被迫止血。

◎工商時報

大陸商務部昨（16）日宣布，正式對日本及台灣立式加工機廠商提出反傾銷調查，永進、東台、台灣麗偉、台灣麗馳及力勁等五家工具機廠上榜，首開大陸對台灣機械業反傾銷調查先例。政府原本預期中美貿易戰延燒而出現轉單效應，結果台灣工具機廠未蒙其利，反先受其害。

協助勞保年改，金管會出招。金管會主委顧立雄16日首度表示，在軍公教年金改革之後，「以後也要動到勞保年金，這改革是一定的」，勞工未來退休收入恐會減少，金管會有必要鼓勵民眾在職時自願性定期定額投資，自存退休金，目前正規劃以基富通基金平台作為自選平台的「預備性建置」。

台股萬點上檔壓力沈重，昨（16）日退撫基金接棒撥款消息一度激勵加權指數重返萬點，惟萬點行情曇花一現，據悉，退撫基金委外代操金額從300億元變成250億元，而昨日也僅撥出50億元。

陸媒披露，今年大陸的債券違約規模已直逼830億元人民幣（下同），創下歷史新高，第三季尤為嚴重，違約金額年增近9倍。為避免發生骨牌效應，當前大陸政府正積極要求地方加快專項債券發放進度，或是以國有資本注資企業，以解燃眉之急。

◎旺報

對於大陸前領導人鄧小平提出的「一國兩制」統一方案，大陸講過多次，大陸對台「不派一兵一卒，不設一官一職」。不過隨著兩岸實力消長，大陸權威涉台學者周志懷在最新一期涉台期刊撰文指出，台灣通過談判與大陸達成相對有利的制度性安排的能力越來越小，外部勢力干預台海的意願和能力也逐漸下降，過去大陸稱兩岸統一後，台灣黨政軍都由自己管理，類似這樣寬鬆的條件，將來恐怕很難再作為兩岸談判議題。

針對大陸社科院台研所前所長周志懷表明，兩岸實力消長下，過去台灣能保留自身黨政軍的統一談判條件，可能性已經越來越小。對此，台灣學者直言，既然兩岸統一的趨勢難擋，但時間與條件都不站在台灣這一邊，台灣應大膽主動跟大陸談統一，才能盡量爭取有利條件。

針對美國《外交政策》雜誌日前刊登記者格瑞爾的文章「台灣可以打贏中國」論點，前國安局長蔡得勝16日駁斥該看法，並指出當前最大的責任與貢獻，就是不要讓台灣發生戰爭。

民進黨政府2016年上台以來，台灣接連在外交上嘗到挫敗，在2年內失去5友邦。國民黨智庫國家政策基金會16日召開座談會，在論述「蔡英文政府之大陸及外交政策」上，政大外交系教授黃奎博指出，總統蔡英文上台以來推出的踏實外交可以用三個字來形容，即是「空、險、偏」。

(中時電子報)