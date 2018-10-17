19歲女偶像當小三被拋棄 驚爆燒炭自殺身亡

2018年10月17日 08:05 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

網友爆料杜雨微自殺身亡。(圖／翻攝自微博)

杜雨微發文透露想死的念頭。(圖／翻攝自微博）

19歲大陸女團「GNZ48」前成員杜雨微，5月爆出介入知名畫師黃嘉偉和老婆鄒筠的婚姻，遭到網友抨擊與謾罵，現傳出她因抑鬱症，在家燒炭自殺身亡，而偷吃的黃嘉偉已和老婆重修舊好。

黃嘉偉與老婆鄒筠是大陸漫畫圈的神仙眷侶，兩人情牽16年，鄒筠因成名較早，扛起家計好幾年，後來為了天生「色弱」的黃嘉偉，辭去工作當他的助手，感情深厚一度成為佳話，未料，黃嘉偉卻出軌，遭到外界不少謾罵，黃嘉偉坦承因為經濟壓力大，碰到聊得來的杜雨微，忍不住動心，但還是不想讓老婆難受，才說出真相，事後經過溝通，老婆原諒了他重修舊好。

而也飽受網友抨擊的杜雨微，傳出上個禮拜在家自殺身亡，她把窗戶封死燒炭，據悉，她有留下遺書，透露罹患抑鬱症。杜雨微生前常透露想死的念頭，曾在微信圈發文，透露控制不住想自殺，就會吃藥強迫自己睡著，「有在儘量自救，剩下的聽天由命吧」，要大家別擔心，不過之後又發文，表示選擇死亡不關任何人的事，「跟任何創傷壓力都無關，單純不想繼續生活在虛無中，不想被關注到，希望能某天靜悄悄死掉就不要再被討論了，互不了解互不理解的人就放過彼此吧。」

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(中時電子報)