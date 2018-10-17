辦反併吞護台灣遊行 民進黨遭酸：選舉到 又要消費台灣了

2018年10月17日 08:09 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨確定10月20日舉辦「反併吞護台灣」大遊行，被認為搶救陳其邁選情意味濃厚。國民黨文傳會副主委洪孟楷諷刺表示，明明民進黨中央地方全面執政，兩年多來沒看他們勇於表達獨立立場，「選舉一到，所以民進黨又要消費台灣了？」

對此，洪孟楷在臉書指出，外傳民進黨為了與獨派遊行別苗頭，所以在10月20日將於高雄舉辦「反併吞護台灣」遊行，但洪說明明現在民進黨中央地方全面執政，兩年多來沒看他們勇於表達獨立立場，現在選舉到來，又要拿台灣之名來消費，且地點選在高雄為陳其邁造勢意圖明顯，「完全執政到頭來，卻還是只能消費台灣，台灣真的需要這樣的執政黨嗎？」

洪孟楷認為，過去民進黨在野時期，逢中必反、也逢國民黨必鬧，當時最常就是把「愛台灣」掛在嘴邊，好像什麼事情只要是為了愛台灣就可以一切合理，但在野時講這套、執政後也還是講這套，這是真愛台灣？還是消費台灣？

面對獨派人士的進逼以及高雄選情的低迷，所以順勢民進黨在高雄推出的遊行，剛好化解不表態的尷尬，又可以救救陳其邁。只是洪孟楷提及，遊行要成功總講求「主題明確」，過去兩年多是蔡英文自己把兩岸關係冷凍、把中華民國的國際地位限縮，真要護台灣，先把罪魁禍首給推出問罪。

洪孟楷說，一個只把台灣掛在嘴上消費的政黨，同一套路做久了只會讓人看破手腳，而名不正言不順的遊行，更是令人啼笑皆非。

(中時電子報)