廚界稀有物種 法唯一三星女廚Anne-Sophie Pic也來台炫技

2018年10月17日 08:15 工商 姚舜

用4種不同顏色共構的〈彩色蘿蔔凍卷〉，是法國唯一三星女廚安索菲兒時的記憶，此次她來台客座客人可吃到這道菜。(圖／THOMAS CHIEN)

〈清酒粕漬鹿菲力，栗子香葉芹根細泥、香櫞絲與珍草嫩芽〉是法國料理與日本清酒藝術的結合。(圖／THOMAS CHIEN)

〈香草茉莉白雪千層酥〉是安索菲將千層酥倒過來做出的甜點。(圖／THOMAS CHIEN)

安索菲琵克的料理手路細膩優雅，完全展現女性大廚獨具的柔美特質。(圖／THOMAS CHIEN)

安索菲琵克領導的「琵克家」餐廳，法國唯一，跨越一個世紀、傳承四代就有三代摘下米其林三星的家族餐廳。(圖／THOMAS CHIEN)

又有「超大咖」國際頂尖名廚受邀來台客座獻藝！年年邀請世界排名前十大，或是米其林三星主廚客座的高雄〈THOMAS CHIEN〉法式餐廳，今年再度邀請到「全球廚藝界稀有物種」、法國唯一的三星餐廳女主廚安索菲琵克（Anne-Sophie Pic )，自11月15日起至19日到餐廳客座，午餐與晚餐總計400個座位，惟目前訂席已達近九成，其中不乏私人包場與企業包場，可見安索菲琵克在台灣已有不少粉絲。

安索菲琵克領導的「琵克家」餐廳，也是法國唯一，跨越一個世紀、傳承四代就有三代摘下米其林三星的家族餐廳。而她與擔任集團執行長的丈夫共營跨國事業，除了米其林三星的琵克家餐廳，瑞士雷夢湖畔的餐廳是二星，在巴黎羅浮宮的餐廳是一星，去年剛開在倫敦四季酒店的餐廳，也摘下一星。，2011年她在「全球50大餐廳」獲頒發首屆「世界最佳女主廚」獎項。

安索菲琵克並擁有多家食品店、餐酒館、網路精品店，並且與法國航空公司合作推出頂級座艙餐點、與日本知名Maki Maruyuma合作推出茶與料理的食譜。在法國〈費加洛〉報發行的「法國最富有的廚師指南」中，安索菲琵克是排名前20名中的唯一女性主廚，她也曾獲頒法國國家榮譽勳章。所以，她不僅是個超級大廚，也是位成功女性企業家。

雖然，性別並不能作為衡量廚藝的標準，但身為女性，安索菲琵克的廚藝之路也曾面臨許多挑戰。和父親一樣，她本來不打算做廚師，商學院畢業後她發覺自己對料理的熱愛，1992年遂進入父親的廚房學習，未料兩個月後父親驟逝，哥哥接掌餐廳後不及三年，即被降為二星，安索菲形容「彷彿父親又死了一次」。因此她重新走回家族餐廳的廚房，然而，自家餐廳的男性廚師拒絕傳授技術、法國烹飪大師協會拒絕她入會，在男性主導的法國廚藝圈，她靠著自學與努力，在2007年為琵克家餐廳重拾三星並延續至今。

「我一直在尋找每一種食材的獨特性，並在它們之間創造交流」，安索菲皮克如此形容自己的料理。這位女廚在全球的頂尖廚藝圈一直擁有好人緣，並是許多女性主廚的偶像，她的本人低調、有點害羞，但帶著一股堅定的神采，而她的料理幾乎是就是她的個人寫照，一方面保留輝煌的家族遺產與廚藝DNA，另一方面持續不斷創新，發展出一套自己的風格。

曾經待過日本的安索菲特別鍾愛日式魚湯的烹調手法，她會使用4至5種素材，創造識別性極高的醬汁，把盤子上所有的料理元素聯繫起來，同時滿足視覺、味覺、嗅覺等多種感官享受，牽引出用餐者的情感。

另外，傳統法國料理「不太吃苦」，安索菲卻特別對苦味感興趣，她喜歡使用咖啡、東方茶、可可作為調味品，將日本茶的微苦和烘焙後的植物氣息，運用在料理與甜點上，大家在這次的餐會中都會品嘗得到。

〈THOMAS CHIEN〉法式餐廳廚藝總監簡天才表示，這一次安索菲來到高雄客座，將帶來九道料理，其中一道是重現她的名廚父親的傳世經典菜『海鱸魚』，以及三道她聞名世界的招牌料理與甜點。安索菲優雅與細緻的女性特質，以及她喜愛探究苦味、使用多重獨特食材所組合的風味，將能讓台灣老饕或追星吃貨用口舌體驗到什麼樣的「頂級女人香」？是這次名廚來台最大賣點。

(工商 )