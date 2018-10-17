高雄》彭文正辦高雄市長網路投票支持率超嚇人！ 網：笑死

彭文正舉辦高雄市長網路投票活動。（圖／截自 彭文正臉書）

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中時電子報
/綜合報導
網友論及民進黨反應及彭文正回應。

年底選舉倒數不到40天，政論節目主持人彭文正16日在臉書發起高雄市長選舉網路民調，投票貼文引來約1萬9千名網友投票，國民黨韓國瑜支持率73%，民進黨陳其邁支持率27%，雙方差距驚人。網友嘲諷「笑死人」、「請不要攻擊我們最有公信力的民調」。

蔡英文總統14日晚間南下高雄為市長候選人陳其邁造勢，對於北漂青年多的現象，蔡總統痛批前政府重北輕南，造成區域發展失衡。還說，20多年前高雄市是國民黨執政，愛河還是臭水溝，是民進黨解決這些問題。對於北漂青年多，蔡開炮，「不就是前政府重北輕南造成區域發展失衡的結果？」也才導致年輕人上台北找工作。

彭文正民調自10月16日晚間8點35分發起投票，截至出稿時間，共吸引1.9萬名網友投票，近200次分享，投票預計將於10月25日結束。

針對彭文正的臉書PO文，網友紛紛留言，「笑死人」、「請不要按讚攻擊我們最有公信力的民調」，「民進黨從北抹黑到南，如果票開出來翻盤，以後就清醒閉嘴」、「支持陳其邁，票投韓國瑜」、「連彭文正辦的民調都還能輸，看來韓國瑜快當市長了」、「韓國瑜，凍蒜啦」、「民進黨在高雄擺爛20年，絕對不投民進黨」。

但也有網友表態力挺陳其邁，說「韓國瑜就是一個搞笑小丑」、「我支持陳其邁」、「陳其邁讚」、「高雄人眼光不會那麼差吧，選小醜當市長」。

(中時電子報)

文章來源：彭文正臉書

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