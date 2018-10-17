台北》姚文智一張拜票照 謝寒冰大驚：綠營沉默支持者找到了

2018年10月17日 08:42 中時電子報 林毅

台北市長民調萬年第三的參選人姚文智，日前到城中市場掃街時，為了展現幽默感，帶著微笑向一整排的假人model握手致敬，照片流出時，網友都以為又是惡搞的合成圖片，沒想到卻是真的，也讓謝寒冰驚訝：「原來姚文智的沉默螺旋選民都在這」。

謝寒冰在臉書上語重心長表示：「有時候真的覺得選舉選到這種程度，還真是蠻心酸的⋯」，他表示自己一開始也以為是P圖，但到後來才知道是真的照片，是姚文智發揮所謂的幽默感。

他說看到這張圖後，終於明白姚文智說的「沈默螺旋」選民究竟在哪兒了，也恍然大悟劉世芳為何懷疑重病裝葉克膜的人都是韓國瑜的網路投票部隊了，因為民進黨擁有永遠沉默忠貞的假人模特兒投票大軍，其他政黨趕快回家洗洗睡吧。「BTW，照片一上傳後，臉書人臉辨識將模特兒的臉都框出來，卻獨獨沒有框姚文智的臉⋯難道臉書懷疑姚文智不是人？」

網友也紛紛揶揄：「姚文智真的有92%支持率」、「笑死，真的是『沉默的支持者』耶」、「原來彭文正沒有說謊」、「難怪這麼有自信，沒出來的15%支持者找到啦」、「說的對，丁守中柯文哲準備洗洗睡XD」、「哇靠，全北市的model加起來，姚文智破百萬票沒問題啦」。

姚文智民調始終在10%左右徘徊，但他本人不服氣，多次強調民進黨有許多「沉默螺旋」的選民不願表態，到了投票日就會全部出籠，所以自己民調應該至少還要加上15%才是真民調，此話一出給了綠營支持者無比自信，認為姚文智穩上無疑。

(中時電子報)