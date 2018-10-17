MLB》小布萊德利滿貫炮 紅襪擊沉太空人

紅襪小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）8局上敲出滿貫炮。（路透）

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中時電子報
/綜合報導
紅襪皮爾斯（Steve Pearce）6局上擊出帶勝利打點的陽春炮。（美聯社）

紅襪17日展現長打火力，6局上先有皮爾斯（Steve Pearce）的陽春炮敲回超前分，8局上小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）滿貫炮一棒擊沉太空人，終場紅襪以8比2獲勝，在美聯冠軍戰取得2比1優勢。

一開賽紅襪就以連續3支安打先馳得點，接著波格茲(Xander Bogaerts)在得點圈有人時擊出滾地球，紅襪隊取得2比0領先。太空人隊下半局也以3支安打回應，追成1比2。

隨後3局雙方都沒讓對手得分，直到5局下半，紅襪先發先發投手艾沃迪(Nathan Eovaldi)在2出局後對艾爾圖維(Jose Altuve)投出四壞保送，暫停過後又遭布瑞格曼（Alex Bregman）敲出二壘安打，太空人隊追成2比2平手。

不過紅襪隊沒失去領先太久，6局上皮爾斯揮出陽春炮，助隊以3比2再要回領先。8局上太空人換上歐蘇納(Roberto Osuna)接替投球，沒想到他被擊出2支安打後，又投出2次觸身球讓紅襪再添分數，2出局後滿壘遭小布萊德利敲出滿貫炮，紅襪領先來到8比2，終場就以6分差獲勝。

紅襪先發投手艾沃迪6局投球挨6支安打，投出4次三振與2次四壞保送，失2分皆為責失分。太空人先發投手凱寇(Dallas Keuchel)5局僅被擊出4支安打，另有2次四壞保送沒有三振，同樣掉2分責失分，雙方先發均無關勝敗。

(中時電子報)

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