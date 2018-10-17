台梵斷交？前外長歐鴻鍊：梵蒂岡駐台使館會遷到北京

梵蒂岡駐台大使館，近2年前已低調搬家，大樓外連招牌都沒有，只掛著教宗牧徽。（資料照片，鄧博仁攝)

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中時電子報
/綜合報導
梵蒂岡駐台大使館大樓外的教宗牧徽。（資料照片，鄧博仁攝)

副總統陳建仁結束梵蒂岡訪問行程，在16日清晨返抵國門，他在機場發表談話表示，此行獲得善意回應，梵蒂岡讚譽「台灣是教廷重要的人道救援的慈善夥伴」。前外交部長歐鴻鍊卻指出，梵蒂岡立場很清楚，世界上只有一個中國，而台灣是中國的一部分，只是因為中國內戰，現在將大使館暫時擺在台北，待和大陸談成相關協議後，就會把大使館移到北京。梵蒂岡口頭上不會和台灣斷交，牧靈工作依舊，但這樣做實質上是斷交了。

副總統陳建仁11日至16日率團訪問梵蒂岡，進行「聖誼專案」。他在返抵國門後發表談話，強調中國大陸與梵蒂岡簽署的協議不涉及台灣的外交問題，亦不會影響台梵邦誼。

歐鴻鍊16日參加國民黨智庫國家政策研究基金會「台美陸情勢及蔡政府外交政策檢討座談會」後接受中評社訪問表示，梵蒂岡跟我們說從頭到尾只跟大陸談宗教問題，沒有談政治問題，但梵蒂岡的性質來說，宗教就是政治議題。對於邦交問題，梵蒂岡也清楚表示，現在大使館是在台北，哪一天宗教問題跟大陸談妥了，就會把大使館搬回北京，這不是跟台灣斷交，梵蒂岡在台北的大使館沒有寫駐台大使館銜牌，只有教宗的牧徽，表示現在在這是從事牧靈的工作。

歐鴻鍊強調，現在梵蒂岡跟大陸的宗教問題解決了，雖然協議很多細節還在談，但會把大使館搬回北京，可是也不會宣布跟台灣斷交。梵諦岡只有一個大使館，搬回到北京，實質上就是和台灣斷交，從到尾梵蒂岡說不會有斷交問題，就是準備這麼做的原因。

(中時電子報)

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文章來源：中評網

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