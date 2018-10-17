陸GDP成長率料創10年新低！首嚐貿易戰苦果

貿易戰苦果將會一一浮現，中國今年第3季GDP成長率預計創下自2009年以來最低紀錄。也是金融海嘯以來經濟成長表現最差的1個季度。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

路透(Reuters)報導，中國今年第3季GDP成長率恐怕會創下自2009年以來最低紀錄，這也是金融海嘯以來，大陸經濟成長表現最差的1個季度。中美貿易戰開打以來，雙方各嚐苦果的事實恐怕會一一浮現。

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報導針對68位經濟學家進行一項民意調查，結果顯示中國7月至9月的國內生產總額可能只比去年同期增加6.6%。相較於Q2成長率6.7%，成長速度更加趨緩。也是自2009年Q1以來GDP成長率最低紀錄。

儘管專家預估大陸經濟成長率6.6%，仍高於中國政府全年6.5%的目標。但是這個跡象表明了在美中貿易戰打擊之下，中國GDP正在呈現下滑趨勢。

分析師認為受到貿易戰戰火襲擊，中國經濟成長前景的風險，自今年Q2以來大幅增加，可能需要更多中國政府提出有力政策支持。以利緩和中國經濟急遽下降的趨勢。

上海交通銀行資深經濟學家唐建偉則表示，由於消費疲軟，基礎設施投資尚未從經濟放緩中穩定下來，因此經濟下行的壓力相對很大。隨著貿易戰不斷加深外部壓力，中國政府確實有必要調整目前的政策。

因為根據最近的經濟數據顯示，中國企業多年來承擔借貸風險高的貸款和債務，已經堆高了公司的借貸成本，而目前從基礎建設投資到消費者支出的國內需求又減弱。有私人調查顯示，經過15個月的連續擴張以後，中國工廠部門9月份呈現停滯不前的狀況，出口訂單下降幅度創2年來新高。官方資料也證實，製造商正面臨龐大壓力。

此外，依賴出口的中國城市和省份都已經呈現高壓。其中，位居全中國GDP最高的廣東， 今年前8個月的出口量都比去年同期下降。可見大陸經濟前景令人堪憂。

(中時電子報)

文章來源：Trade war cost: China's Q3 GDP growth seen hitting lowest since 2009, says pol

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