台中》西屯區議員楊正中監督市政 服務全方位

2018年10月17日 09:21 中時 盧金足

台中市西屯區市議員楊正中深耕基層，問政專業為民喉舌，監督預算看緊人民荷包。（盧金足攝）

尋求連任第六屆的台中市西屯區市議員楊正中，深耕基層，擁有豐富地方服務經驗，在市議會質詢犀利，被稱為議會「問政悍將」，此外，楊正中的服務團隊專業又貼心，民眾生活的各種問題全方位服務，這次拚連任所提政見，以西屯為出發點，彙整西屯區、甚至整個大台中仍須改進之處，目的就是要台中更好。

楊正中表示，交通塞車問題是台中市民生活之苦，身為西屯區民意代表，他提出持續推動市政路延伸、惠中路拓寬、打通中康街239巷接同榮路，也提出要求市府加速中清交流道銜接台74線工程，希望透過疏通交通任督二脈，改善西屯區市民的塞車之苦。

民眾反應公車難等的困擾，楊正中要求市府改善公車脫班、減班問題，更要市府將公車路線全面升級，讓市民搭的便利才能培養大眾運輸的運量。

建設方面，水湳經貿園區是台中市民共同的盼望，因期程延宕，楊正中督促市府加速水湳經貿園區開發與各大工程進度，繼續要求儘速如質完工。

楊正中問政專業，在監督預算更在行，除了監督市政外，為市民看緊荷包、為市庫把關，土地稅法四十年未改，公告地價不斷調整為符合市價，課稅計算方式卻未隨之調整，凸顯配套不足，他提出推動限制地價稅、房屋稅漲跌幅度，倡議廣邀產官學界與市民共同審議。

關心市民最基本的民生問題，從老到小都不能疏漏，楊正中提出清查閒置空間結合社區公共托育，提供友善托育環境；推動建立學生營養午餐即時安檢、四大市場農藥快篩。

此外，兒童遊憩公共設施全面安全檢測以及推廣各里長者實質服務，免費健檢、供餐照顧長輩福利，讓小孩、長者都能妥善被照顧，中壯年更能安心打拚。

楊正中強調，擔任民意代表要有「使命感」，要讓自己的參與能夠改善民眾的生活品質，盼市民能夠繼續支持，讓他完成目標，繼續提升市民的生活品質、照顧鄉親生活所需。

(中時 )