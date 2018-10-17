大啖台灣美食不踩雷 陸客：連火車便當都贏過上海餐廳

夜市美食是台灣小吃的主流，深受觀光客及台灣民眾喜愛。（資料照片 王錦河攝）

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中時電子報
徐秀娥/綜合報導
大陸微博博主評論台灣美食的文章，被網友擷圖後PO網引起熱議。 (圖片來源／Dcard)

台灣是美食天堂，不僅日本人認證超好吃，現在來台陸客也被煞到了！大陸網友來台旅遊後在微博貼文狂讚 ，台灣連火車便當都贏過上海餐廳，還說在台吃吃喝喝半個月沒踩過雷。來台當交換生的陸生更說，出國的瘦2斤，來台的圓一圈。

台灣美食好吃，計多名店出征海外開分店，擄獲當地人的胃，尤其對岸民眾對台灣美食更充滿期待。一位中國大陸的微博博主表示，台灣連網紅食物都沒得破口大罵，那些旅遊攻略及點評都是真的。他建議其他陸客來台多安排幾天，可以從台灣南北吃一圈，吃到胃潰瘍還要吃。

他還提到，連火車站便當都比上海知名餐廳好吃，台灣有資格成為他的精神故鄉之一。他還替台灣美食分級，「不難吃，好吃，超好吃，草○馬太好吃了」，這篇文章後因留言敏感而改限朋友圈可見，但仍被好心網友截圖轉至Dcard引發熱議。

台灣美食對來台時間不長的陸客，也許充滿期待感或想像力，但兩岸三地的交換生停留時間較長，不論台人、港生或陸生，說起台灣美食可能有更深入的觀察。以下是聯合新聞網所收集的交換生吃台灣美食心得。

「我認識的中國交換生每個回去都圓一圈，後面我都喜歡叫他們期初期末各拍一張自拍做對比」

「我來上海瘦了2公斤，台灣食物太好吃了」

「去過上海交換半年，發現那裡的食物只有，蠻好吃的、嗯還不錯、普普、呃、X這三小」

「中國的朋友都說，只有能吃沒有好吃」

「香港人也表示台灣什麼都好好吃」

「去北京待過兩個禮拜，真的爆炸想念台灣食物，真的不懂北京小吃是在吃什麼意思的」

「之前有人說台灣是晚上最危險的國家，因為出門幾分鐘回來就胖了3公斤」

(中時電子報)

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