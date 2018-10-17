聽長官一句話他玩命訓練 中校癱瘓要求國賠1133萬

2018年10月17日 09:29 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

國安局特勤中心郭姓教官3年前進行交錯實彈射擊演練，遭到學員誤擊中彈，自此癱瘓臥病在床。他向國安局請求國賠1133萬7930元，台北地院16日開庭傳喚當時郭男的助教陳姓中尉。陳男證稱，時任國安局特勤中心專任副指揮官許男指示「練膽要練到像被嚇大的」

綜合媒體報導，國安局特勤中心教官郭男2015年3月，在訓練時被學員誤擊頸椎，以致全身癱瘓。他向特勤中心副指揮官許男、開槍的吳姓新進學員等人提告過失致重傷害罪，台北地檢署認定許男等人無過失，偵結處分不起訴，高檢署發回續查，但郭男決定撤告，向國安局、國防部要求國賠。

郭男向國安局、國防部請求賠償退伍前薪資330萬2571元，退撫金359萬3979元，及自己和父母、配偶及3名子女的精神撫慰金等。郭僅要求6成賠償，共1133萬7930元。

台北地院16日開庭，傳喚當時郭男助教陳姓中尉出庭，陳男證稱，案發前許姓副指揮官看完「對向移動交錯實彈射擊訓練」示範影片，感到相當滿意，許男認為「所有人應該都要會」、「練膽要練到像被嚇大的」。陳男表示，郭男所引進的訓練方式有高風險性，一般不會受到長官認可，所以對許男說出這兩句話感到印象深刻。

國安局律師質疑，許男下指令後，郭男3天後未經簽呈奉核就實施訓練，是否不符特勤中心施訓的相關規範與流程。陳男回應，他不清楚訓練組業務，但「對軍人而言，長官說的就是要去做。」法官諭知11月27日再開庭續行言詞辯論。

(中時電子報)