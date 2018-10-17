民進黨票房毒藥是誰？前三名除了蔡英文、賴清德還有「她」

圖為總統蔡英文(左)、行政院長賴清德(右)。（本報系資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

前總統陳水扁日前表示，2016年政黨輪替，民進黨能夠完全執政，拜單一選區二票制之賜，並表示「選好是自己的功勞，選輸則是阿扁害的！」對此，前國民黨立委孫大千列出民進黨票房毒藥，總統蔡英文、行政院長賴清德以及北農總經理吳音寧被列為前三名，孫諷刺阿扁「不必自抬身價」。

前總統陳水扁15日在臉書表示，2016年政黨輪替，民進黨能夠完全執政，「拜單一選區二票制之賜」。他說若大環境不變，同一選制很可能會讓各主要政黨在2020年都不過半，這樣選舉結果演變，成也單一選區二票制，敗也單一選區二票制。他無奈表示，「選好是自己的功勞，選輸則是阿扁害的！」

對此，孫大千表示，民進黨若是敗選，最大的票房毒藥絕對還輪不到阿扁。他也列出許多民進黨票房毒藥，其中前五名分別為「芭樂票大戶」，最最謙卑的蔡英文、「超級幹話王」，跌落神壇的賴清德，第三名則是備受爭議的高級實習生，「後台超硬的」吳音寧。第四名則是東廠代言人，促轉會前副主委張天欽。此外，當全國忙於救災之際，帶家人到金門度假的副總統陳建仁則為第五名。

陳水扁日前在臉書表示「選好是自己的功勞，選輸則是阿扁害的！」孫大千僅將他排在第八名，並表示阿扁實在不必自抬身價，民進黨若是敗選，最大的票房毒藥絕對還輪不到他。而行政院發言人Kolas Yotaka以及民進黨秘書長洪耀福也被列入票房毒藥。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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