高雄》分析高雄選戰 學者定調：貴族VS庶民

2018年10月17日 09:53 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜旋風近日席捲南台灣，對此，高雄中山大學政治研究所教授廖達琪接受媒體專訪時表示，韓國瑜打選戰的方式比2014年無黨籍台北市長柯文哲「更空戰」，廖表示，部分地方人士將陳其邁標籤屬舊的地方貴族，是傳統仕紳貴族的方式在打選戰，但是，韓國瑜代表的形象更像庶民。

據《中評社》報導，對於韓國瑜與民進黨高雄市長候選人陳其邁的選戰打法比較，廖達琪說，現在的陳其邁反而較像過去的國民黨，用大量地面部隊(傳統選舉動員)，走傳統打法，但韓比較像“非國民黨”改用新的選戰打法，透過網路參與，並凝聚力量在網上聲氣相求。她認為韓國瑜也在反應這股庶民形象跟力量。

廖認為，網軍這一塊陳其邁起先在網軍經營上沒有著墨，等到想切入時機已晚，且切入的方法、呈現的風格與網友期待有些落差，網路選戰是選舉新領域，網路上的聲量、能量、及年輕選民透過網路感受讓自己參與政治，而有能力去影響政治的感受更是過去世代所沒有經驗過的。

媒體再追問，對於「民調是否呈現五五波？」，廖說，部分電訪民調只能參考，因為問不到的或拒答太多，再加上選情接近雙方陣營都有意釋放假消息，種種跡象都可以解讀高雄市長選情藍綠現在是很接近的。

(中時電子報)