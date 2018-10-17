生前最後7分鐘曝光！外媒：華郵異議記者活生生遭肢解

2018年10月17日 09:59 中時電子報 吳映璠

華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）失蹤一案繼續延燒，沙烏地阿拉伯官方準備承認卡舒吉是在審問的過程中不慎死亡，不過16日外媒再披露，整起事件並非意外，而是蓄意謀殺，更曝光卡舒吉是活生生遭到肢解，痛苦掙扎7分鐘後才在不明液體注射下斷氣。

根據獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，不願具名的土耳其官員透露，卡舒吉遇害過程的音檔顯示，卡舒吉一進入沙國駐伊斯坦堡領事館後，就被拽到領事辦公室隔壁房間的書桌上，隨後活生生遭到肢解。

報導形容，整個過程猶如動手術般，由法醫薩拉赫．穆罕默德．圖拜吉（Salah Muhammad al-Tubaigy）執行，薩拉赫．穆罕默德．圖拜吉先是戴上耳機聽音樂，並建議同夥跟著做：「我每次做這工作時都會聽音樂，你們也應該這樣做。」

隨後開始用骨鋸肢解卡舒吉的身體，土耳其官員指出，卡舒吉痛苦的尖叫聲連在小房間樓下的人都聽得見，整個過程持續7分鐘，最後在注射不明物質後尖叫聲才停止。

土耳其官方11日稱手上握有卡舒吉在沙國領事館內遭謀殺的影音檔，不過至今未對外公布檔案內容。

另據中央社報導，土國警方16日進入沙國領事館搜索，歷經九小時後，匿名土耳其官員透露發現卡舒吉在領事館遇害的「某些證據」，更說遺體已被切成碎片，不過並未透露更多證據細節，此次搜索行動持續到16日清晨才結束。

美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）16日飛抵利雅德拜會沙國國王沙爾曼（King Salman）及王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），穆罕默德已同意將擴大調查卡舒吉失蹤案，並稱對於卡舒吉為何失蹤完全不知情，也不清楚領事館內發生了什麼事。

美國總統川普隨後告訴福斯財經新聞網（Fox Business Network），如果沙國國王和王儲知道記者失蹤案的內情，「那就不好了」。

針對土耳其官員指控，沙國官方先前否認卡舒吉是在領事館內遇害，更稱指控「毫無根據」，不過美國有線電視新聞網（CNN）報導沙國官方準備承認卡舒吉是在審問過程中不慎死亡。

(中時電子報)