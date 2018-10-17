生前最後7分鐘曝光！外媒：華郵異議記者活生生遭肢解

華盛頓郵報異議記者卡舒吉2日走進沙國駐伊斯坦堡領事館後就失去聯繫，現傳出他已在領事館內遇害，並且對方手段殘忍。（圖／路透社）

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中時電子報

華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）失蹤一案繼續延燒，沙烏地阿拉伯官方準備承認卡舒吉是在審問的過程中不慎死亡，不過16日外媒再披露，整起事件並非意外，而是蓄意謀殺，更曝光卡舒吉是活生生遭到肢解，痛苦掙扎7分鐘後才在不明液體注射下斷氣。

根據獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，不願具名的土耳其官員透露，卡舒吉遇害過程的音檔顯示，卡舒吉一進入沙國駐伊斯坦堡領事館後，就被拽到領事辦公室隔壁房間的書桌上，隨後活生生遭到肢解。

報導形容，整個過程猶如動手術般，由法醫薩拉赫．穆罕默德．圖拜吉（Salah Muhammad al-Tubaigy）執行，薩拉赫．穆罕默德．圖拜吉先是戴上耳機聽音樂，並建議同夥跟著做：「我每次做這工作時都會聽音樂，你們也應該這樣做。」

隨後開始用骨鋸肢解卡舒吉的身體，土耳其官員指出，卡舒吉痛苦的尖叫聲連在小房間樓下的人都聽得見，整個過程持續7分鐘，最後在注射不明物質後尖叫聲才停止。

土耳其官方11日稱手上握有卡舒吉在沙國領事館內遭謀殺的影音檔，不過至今未對外公布檔案內容。

另據中央社報導，土國警方16日進入沙國領事館搜索，歷經九小時後，匿名土耳其官員透露發現卡舒吉在領事館遇害的「某些證據」，更說遺體已被切成碎片，不過並未透露更多證據細節，此次搜索行動持續到16日清晨才結束。

美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）16日飛抵利雅德拜會沙國國王沙爾曼（King Salman）及王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），穆罕默德已同意將擴大調查卡舒吉失蹤案，並稱對於卡舒吉為何失蹤完全不知情，也不清楚領事館內發生了什麼事。

美國總統川普隨後告訴福斯財經新聞網（Fox Business Network），如果沙國國王和王儲知道記者失蹤案的內情，「那就不好了」。

針對土耳其官員指控，沙國官方先前否認卡舒吉是在領事館內遇害，更稱指控「毫無根據」，不過美國有線電視新聞網（CNN）報導沙國官方準備承認卡舒吉是在審問過程中不慎死亡。

(中時電子報)

文章來源：Jamal Khashoggi's killing took seven minutes, Turkish source tells MEE

文章來源：Journalist Jamal Khashoggi ‘was butchered while STILL ALIVE and took seven minutes to die after being attacked on Saudi Consul General’s study desk, horrific audio of his murder reveals’

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