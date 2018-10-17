黃士修贏了！「以核養綠」爭取公投連署補件 法官今裁准

「以核養綠」公投連署補件 法官裁准。（資料照，黃世麒攝）

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(10:16更新)「以核養綠」公投領銜人黃士修因中選會拒絕補件絕食，他打行政官司聲請定暫時狀態處分，台北高等行政法院認為，黃男的主張有理由，併入處理是補充連署的爭議與中選會通知補正或是否為後續處理無關，裁定中選會應受理補充連署書併入公投案處理。

黃男在9月6日提出以核養綠的公投連署書，因考量連署人數的要求，於13日再次提出補充連署書，但中選會認為公投法規定連署人數不足應通知補正，在中選會尚未通知補正前，黃男沒有主動先行補正的權利，因而拒收黃男的補充連署書。

黃男不服除了靜坐絕食抗議外，也向北高行政法院聲請定暫時狀態處分，本案中選會的處分是否合法或妥適也引發爭議。

北高行政法院審理後認為，公投法是程序性質法規，以通過為原則不通過為例外，如果因程序上缺失而有可能駁回者，法規定有給予補正的設計，因此本項補充連署書的爭議，中選會現實上沒有拒絕必要，依法也無拒絕的理由。

合議庭指出，公投是一項嚴謹社會活動，無需引發不必要的訟爭，但現實上卻衍生本項爭議，所形成額外社會成本的支出與耗損，都將成為難以回復的損害，黃男的假處分聲請有理由，裁定中選會應准予將補充公投連署書併案。中選會不服可抗告。

(中時 )

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