台北》姚批柯是潑猴 柯媽火大回嗆「姚最沒路用！先秤秤自己幾兩重！」

2018年10月17日 10:09 中時 吳堂靖

選戰倒數37天，台北市長柯文哲爸媽全力輔選，17日北上陪同議員參選人洪士奇掃街拜票，對於近日姚文智狠批柯閃躲辯論會、像個潑猴耍無賴。對此，柯媽何瑞英火力全開回擊，她不屑表示「拜託！柯跟姚誰學問比較高！」，更要「姚最沒路用！先回去秤秤自己幾兩重！」 護子心切一覽無遺。

對於北市還清債務議題，綠營參選人姚文智日前稱「柯像個潑猴耍賴，別的縣市有超收這麼多稅金嗎？」柯媽17日掃街前受訪時，對此狠酸，「姚不是潑猴、是最沒路用啦！ 潑猴至少還是一隻猴，猴子是聰明的動物會做很多事」。

至於柯以「11月8日請假後再處理」為由，未答應辯論會，被對手姚、丁批不敢面對市民，柯媽聽聞後大動干戈，直呼「拜託！柯跟姚誰學問比較高！講甚麼閃躲！她是不想講啦， 姚文智先秤秤自己幾兩重，麥阿捏啦！」

何瑞英話匣子全開，她表示，民進黨也選一個比較厲害聰明、才情、努力跟責任感的人出來，就不用怕誰要出來選了！做人不要這樣啦！」

由於今天適逢重陽節，柯文哲因取消敬老禮金重挫民調，何瑞英也表明「我們從去年就沒有領了！都還給社會局了！」用具體行動力挺柯文哲，最後更不忘為兒子拉票，表示「大家支持洪士奇醫師，也要幫忙支持柯文哲哦！拜託拜託！」

(中時 )