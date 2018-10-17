選舉警察投票權 徐國勇：內勤支援外勤降低影響

2018年10月17日 10:24 中時 楊佳穎

為確保選舉順利及安全考量，內政部日前宣佈，年底投票當天全體員警停休，讓警察投票權受到關注。對此，內政部長徐國勇17日受訪強調，會盡量以不影響的方式處理，由內勤支援外勤，讓外勤利用空擋去投票，但不可避免仍有人受影響，過去最低還是有11%人員無法投票。

徐國勇指出，這次選舉與過去有點不同，有許多公投案，警察同仁一早要領選票，還要押送、保護選票，非常辛苦，而內政部對於警察投票權行使也有規劃，會朝盡量不影響的方向處理，由內勤支援外勤，讓外勤人員有時間前往投票再回來執勤，這以前都有過。

徐也坦言，不可避免仍有人會受影響，但會將影響程度降到最低，過去最低僅11%人員受影響，其中有的是勤務跟住家設籍較遠，像是戶籍在金、馬，卻在台灣本島工作，要投票就比較困難。他又以金門為例，金門員警有7成是在地人，透過內勤支援外勤，公民權行使就不會受到影響，「除非他們自己不想去投票，不投票也是一種自由」。

警政署長陳家欽受訪則說，完全尊重員警休假權益，選舉警力吃緊、同仁辛勞，會給同仁比較好的休假、補休；至於補休幾天仍要看整體情形，再給各縣市警察局做統一律定，會給予加班費，補休也會按照往例辦理，絕不讓同仁吃虧，也希望大家全力投入投開票所警衛工作及治安維護。

他也說，過去約有11%人員沒辦法投票，今年預估也是這樣的數據，所以除了讓同仁服勤、擔任選舉維安工作外，警政署也鼓勵同仁利用空檔輪流去投票，「這是他們的公民權，我們也鼓勵同仁這樣做。」

(中時 )