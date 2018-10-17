說好的12架呢？蘇-57明年交付俄空軍──只有兩架

2018年10月17日 10:29 中時電子報 楊幼蘭

蘇-57戰機

俄羅斯國防副部長柯里沃羅奇科（Alexei Krivoruchko）上周說，第一批蘇-57自製5代隱形戰機將按照時間表，在2019年末交付空軍。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網17日指出，儘管俄羅斯國防部官員一再表示，會按照PAK-FA計畫，先打造12架蘇-57戰機，然而，柯里沃羅奇科並未詳述，按時交付的會有幾架這款多功能、單座，雙引擎空優戰機。

雖然俄羅斯國防部預定8月要簽約採購12架蘇-57，但官方至今始終沒有公開宣佈簽約。的確，監管國防事務的俄國副總理波瑞索夫（Yury Borisov）後來就沒再提12架的事了，只說「蘇-57是2018-2025國家軍武計畫的一部分……但具體數字還無法確認」。

據俄羅斯媒體報導，2020年底，而不是2019年，實際交付俄國空軍的蘇-57戰機可能只有兩架，至於目前空軍所使用的10架蘇-57，僅是供評估與測試使用的原型機。

蘇-57戰機測試新發動機

而柯里沃羅奇科上周在聲明所說的，很可能就是這兩架戰機。分析認為，目前看來，最可能的，就是兩架戰機會在2019年底，或是2020年初交付。

值得注意的是，俄羅斯國防部7月已宣布，蘇-57不會在近期量產。按照原本的計畫，蘇-57在2020年代以前，要取代現有的米格（MiG）-29與蘇-27戰機。而在為期10年間，俄羅斯將讓多達150架蘇-57服役。不過，後來這數字已下修為55架。

而蘇-57機隊規模下修，最可能的解釋，就在於預算赤字，加上防務優先要務改變，還有許多技術問題所致。

據塔斯社報導，針對蘇-57戰機研發，名為「產品30」（izdeliye 30）的下一代新發動機起碼要到2020年才能開始量產。它的乾推力可達24,054磅（近1,1000公斤），而後燃推力可達39,566磅（近1.8萬公斤）。

至於今年夏天到敘利亞出任務的兩架蘇-57戰機，安裝的仍是土星（Saturn）AL-41F1加力式渦扇發動機，推力為32,500磅（近15,000公斤）的舊型引擎。

美國政府資助的「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses）區域分析家戈倫伯格（Dmitry Gorenburg）先前指出，除非引擎升級完成，否則蘇-57不太可能量產，而這可能要等到2027年。

(中時電子報)