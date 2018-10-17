以核養綠遭技術杯葛無法綁大選 台大醫王明鉅怒轟

2018年10月17日 10:25 中時電子報 戴安瑋

在中選會技術性杯葛下，以核養綠公投恐無法參加年底大選合併投票。對此，積極參與以核養綠連署行動的台大醫院前副院長王明鉅痛心的說，很遺憾11月24日大選日時，無法投下「以核養綠」公投案，他並怒轟民進黨政府為選舉，可以讓全國民眾看到這麼精彩、連續髪夾彎的政治劇情。

王明鉅說，今年六月他與清大李敏教授第一次見面，李希望他幫忙推動「以核養綠」公投，讓它在8月底衝過30萬人的連署門檻，他開始寫有關離岸風電的文章，寫有關核能發電的文章，到捷運站、火車站拜託碰到的每個路人甲、乙、丙來連署，曾被火車站席地而坐的大哥（街友）叫過去罵，為何不找他們簽名，直到9月初志工傳來訊息，告訴他每天衝上2萬份甚至4萬份的時候，他知道這項公民投票非常有可能達標。

他說，許多朋友老早就告訴他，別傻了，主事者絕對不會讓你們這個公投和大選一起投票的，但我始終對台灣的民主與法治有信心，始終認為不必用到絕食這麼強烈的手段來擔心來抗議。直到有自稱在戶政事務所工作的臉友告訴他，他們如何被告知該如何「審查」的事，真的一件又一件應驗。

他說，如果沒有「以核養綠」此唯一沒有通過連署門檻的公民投票案，無法看到公投台灣的能源政策，在政治人物的操弄之下，可以變得多荒唐?攸關所有人的最重要基礎問題，在政治的算計之下，可以變得多離譜?全國民眾可能很難看到這麼精彩，可以連續髪夾彎的政治與能源連續劇的精彩劇情。

他很遺憾沒辦法在11月24日的大選日，投下同意「以核養綠」的公投案。

中選會昨開會討論10公投投案，通過中國國民黨提出的反空污、反深澳、反核食公投等9案，以核養綠公投因沒有超過成案門檻，將依法通知在30天內補提，恐怕來不及與年底大選合併投票。以核養綠提案領銜人黃士修表示，不補件了。

(中時電子報)