日職》Lamigo記者會搞神秘 日媒：羅德想簽王柏融

Lamigo桃猿王柏融（前中）未來有望往日本職棒發展。（中央社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

日媒《Daily Sports》17日報導，千葉羅德海洋有意爭取Lamigo桃猿25歲的主炮王柏融，16日Lamigo曾宣布今日將藉由記者會宣布球隊未來規劃，不排除與王柏融即將赴日發展有關。

王柏融自加入Lamigo後就展現優異的打擊能力，新人球季2015年球季29場出賽111打數就擊出36支安打包括9發全壘打貢獻29打點，打擊率3成24，該年Lamigo為年度總冠軍，王柏融更以新人之姿獲選為台灣大賽勝方優秀球員。

接下來2個球季王柏融打擊率均突破4成，2016在年度頒獎典禮收下6項個人獎項、2017球季更囊括7獎。今年不少日職球探來台觀察王柏融場上表現，前往日職發展的機會大增。

羅德本季僅78支全壘打，是日職12支球隊最少的，其中井上晴哉24轟為全隊最多，《Daily Sports》指出，羅德下季的補強重點就是長打部分，報導中不但以「台灣的至寶」形容王柏融，也不斷強調大王的打擊能力，且明年羅德主場將會改建，對左打王柏融更有利。

這幾年羅德均會與Lamigo進行交流賽，台灣投手陳冠宇也效力羅德，因此吸引不少台灣球迷關注羅德賽事。此外，羅德本季進場球迷創隊史新高，能夠支付王柏融加盟的相關費用。

16日Lamigo宣布17日下午即將記者會宣布球隊未來計畫，今天日媒就出現羅德有意簽下王柏融的新聞，讓人不禁聯想稍晚的記者會也許與王柏融可能加盟日職有關。

(中時電子報)

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