徐世榮：賴清德威權霸道擺錯位 稱呼聖上誰曰不宜！

2018年10月17日 10:34 中時電子報 高德順

行政院強勢主導觀塘案環評通過，環保署副署長詹順貴8日發表3千多字請辭信，文末感謝名單除了行政院長賴清德，其他人能謝都謝了。政大地政系教授徐世榮今天表示，賴清德十足是位威權霸道的政治人物，比較適合存活於過往的威權年代，他的確是被擺錯位置，用「當今聖上」來稱呼賴清德，誰曰不宜！

徐世榮過去七年來與賴清德在南鐵東移等議題上交手，觀塘案過關後，徐世榮近日連發多篇文章批評賴清德的行事作風。徐世榮今天在臉書轉貼詹順貴接受網媒「報導者」專訪，詹順貴選擇離開的主要因素，除了政治力介入的環評個案，也在於他覺得在賴內閣中，無法再開啟政府與公民社會的對話空間：「後來行政院的開會模式，是每個人報告一輪，院長做最後的裁示，但那已經是事先準備好的結果，和以前林全院長動輒3、4個小時的充分溝通討論很不同，賴院長開會都在一個小時內結束，他把台南治理模式帶進來，部會首長變得像科長一樣。」

徐世榮指出，這段話充分顯示賴清德不重視溝通對話、也不願意傾聽不同的聲音，他十足是位威權霸道的政治人物，缺乏對於別人的尊重，他的心中大概只有權勢，完全背離了蔡英文總統「這是一個最會溝通政府」的宣示。賴清德比較適合存活於過往的威權年代，而不是現在的民主自由年代，他的確是被擺錯位置了。徐世榮認為，當部會首長都變得像科長一樣，那麼用「當今聖上」來稱呼賴清德，誰曰不宜！應該只差沒跪下來並大呼萬歲罷了！

不只觀塘案，高鐵是否延伸至屏東議題？徐世榮說，若論正當法律程序，至少會涉及興辦事業計畫、環境保護計畫、國土計畫、及土地徵收計畫等重要的法定計畫。如今，在最初始的興辦事業計畫都還未完成之際，賴清德卻已經對外宣佈高鐵延伸至屏東會有好消息，他真的是神？怎麼現在就能夠預知後續這四個法定計畫一定都會通過？還是，他根本就不尊重正當法律程序，就如同觀塘環評案一樣，他透過政治力逼迫環評委員會一定要通過呢？如果連行政院長都不遵守最基本的正當法律程序，而是迷信於個人的魅力與權勢，那將會是國家行政體系的敗壞，也會造成公民社會的集體反撲，很不幸的，我國現在就是處於這個狀況。

(中時電子報)