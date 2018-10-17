基隆》實力接近！七堵區議員選情吃緊

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中時
李怡萱

基隆市七堵區本屆應選4席，現任議員張耿輝外、蘇仁和、楊秀玉及蔡旺璉迎戰挑戰者張美瓊、吳同茂。本屆挑戰者雖只有2位，但現任議員基本盤接近，藍、綠、橘及無黨籍各有擁護者，4人極有可能因為哪一邊的票數被挖走就落選，選情相當激烈。

今年基隆大環境雖對民進黨選情有利，但地方人士坦言，綠營議員蘇仁和身為議會審查會主席，必須常常待在議會，缺少跟民眾接觸的機會，不比其他候選人能勤跑基層，這方面較為吃虧，這次處在危險邊緣。

反觀張美瓊屬「阿信型」選手，穩紮穩打累積不少支持者，不久前因競選辦事處神似靈堂而受到外界矚目，靠一張照片從默默無聞的素人變身網路紅人。不過，親民黨現任議員楊秀玉家族政治實力龐大，地方根基穩固，張美瓊若想一奪「婦女保障名額」，還有追趕的空間。

藍營部分，蔡旺璉是現任副議長，上屆以第一高票當選，挾高人氣爭取連任。另外，張耿輝雖然是無黨籍，但藍營色彩濃烈，平時勤跑會勘，替地方居民發聲，在現任議員中選情相對穩定，被看好能順利連任。

同為無黨籍的參選人吳桐茂是天道盟太陽會精神領袖吳桐潭胞弟，身分背景特殊，上屆參選時曾因涉嫌賄選遭檢警約談，但因查無實證獲無保請回，落選後在地方扎根4年，選況漸入佳境，實力同樣不容小覷。

(中時 )

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