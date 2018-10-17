宜蘭》拚宜蘭縣長 無黨籍林信華提治縣方略

2018年10月17日 10:48 中時 李忠一

無黨籍宜蘭縣長參選人林信華今天（17日）對外界說明他的治縣方略，林信華說，他的治縣方略不是學者關在研究室的研究成果，是他走了上千公里，遍及宜蘭233個村里，是宜蘭人的生活故事與希望，是從獨居老人方向出發、架構，年輕人能回鄉跟長者居住，是他最大的願景與希望。

林信華表示，宜蘭的經濟動能不夠大，人口只有45.7萬人，在不破壞好山好水的前提下，與北北基緊密互動結合，加深經濟動能，希望讓宜蘭未來的人口可以增加到60萬人。

他表示，串連北北基宜涉及到交通政策，中長期計畫是蓋新的高速公路取代北宜直鐵，所須經費預估只要直鐵的一半，再加上臺北捷運延伸到宜蘭，建立起交通接駁網，年輕人可以通勤上班，也歡迎北臺灣民眾來宜蘭居住。

他表示，藉由規畫低密度住宅區讓宜蘭可容納60萬人，當選縣長希望可發展海洋河川產業，重整宜蘭海岸線、夜間點亮冬山河，讓觀光客留在宜蘭，並發展適合宜蘭的身心靈產業；農業問題上要堅持農地農用，會由縣府出面高價收購農產品，成立農產公司，「縣府負責賣，農民只要負責生產！」

林信華表示，歷任縣長到外縣市、國外行銷宜蘭，只能說冬山河、童玩節，沒有新的東西是宜蘭最大危機，必須整合創意，讓童玩節、綠色博覽會有新發展，結合北北基經濟生活圈，讓童玩節、綠博擴大到北臺灣，讓北臺灣支援、共同舉辦。

他表示，他作為一名教育者，宜蘭國中、小吸毒現象嚴重，擔任縣長後會成立掃毒委員會，由縣長親自領軍，每天都要掃毒，讓毒品絕對不能進入校園；蓋青年社會住宅也要符合國際趨勢，讓住進青年住宅的人履行陪伴周邊社區老人等社會責任。

林信華強調，給年輕人回鄉照顧年長者的機會，是他治縣的根源，盼能讓宜蘭充滿和諧、溫馨，成為臺灣銀髮社會的典範；他的治縣方略是宜蘭人對生活的希望，是每一吋土地所累積出來的心聲。

(中時 )