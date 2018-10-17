誰殺了大巨蛋？ 柯市長毀蛋破千日

2018年10月17日 11:06 中時電子報 張怡文 陳慧仙專題報導 陳慧仙專題報導

一個月前台北市長柯文哲接受媒體專訪時，再度為生命垂危的大巨蛋開出支票，他說：「兩星期內大巨蛋會做個了結，透過網路直播告訴大家」，拖了3年早已破一千天的大巨蛋，竟能在市長大選前兩個月了結，要讓鬧了這麼久的大巨蛋事件落幕，究竟柯P打了什麼算盤？

原本說好二年前就該完工的大巨蛋，卻被柯文哲市長延誤一千多個日子。(圖/中時資料照)

看到巨蛋的現場，這一個月來原本圍了三年多的施工外牆已拿掉，從外面感覺似乎真的像議員們說的：「有在復工中」，如果大巨蛋問題選前能解決，為何還要拖三年，這一千多個日子被迫停工的工人家庭面臨斷糧外，各種風災來襲時，大巨蛋更像個大危樓般令人擔心。

柯P在選前承諾要復工，如果能復工為何又拖延如此久？浪費公幤難以估計。(圖/中時資料照)

從網路媒體聲量一面倒的狀況下，柯市長年底選舉贏面如此大，究竟還有什麼怕？凡走過必留下痕跡，位在忠孝東路台北市中心的大巨蛋，每天數百萬人次都會經過這裡，過去三年多看到的大巨蛋如廢墟，大部份人都忍不住嘆口氣，究竟大巨蛋該怎麼辦？

今年八月份大巨蛋就傳出小火災，再加上夏天一場場的風雨將來襲，每次危機都考驗著停工3年多的大巨蛋究竟能撐多久，為了讓「停工」已1千多天的大巨蛋建物不至因鏽蝕造成大禍害，還要多花7億來防鏽，當大家看到柯P市長身邊甜美「學姐」，破百萬點閱被媒體瘋狂追逐，但這美麗泡沫，究竟能掩飾多少因大巨蛋而造成的醜陋面？

@一千多個毀蛋日 百萬市民每天的痛

台北大巨蛋的規劃興建過程確實是困難重重，至少四任台北市長都被折磨過，從陳水扁市長規劃興建開始，到馬英九市長任內曾三度要和遠雄解約，三次都被民進黨執政的中央所拒絕，之後郝龍斌接手後續興建，與遠雄也有多次交手，在市府和遠雄集團多次拉拒之下，大巨蛋仍朝2017年世大運為完工目標，就就在柯P上任不到一個月的時間，預知大巨蛋死期快到，果然不到半年，蔡英文總統就任日，市府宣布勒令大巨蛋全面停工。

大巨蛋的內外觀在過去一千多個停工的日子，都出現殘破情況，讓台北市人看了就搖頭。(圖/中時資料照)

3年多前意外當選的柯P團隊，在綠營大力支持下匆促成軍，雖然有些民進黨和親民黨人士加入，但其中也夾雜些過去曾被兩黨淘汰過的問題人物，當柯P上任的五大弊案一一因清盤後，留下只剩麻煩最大，錢最多的大巨蛋，停工後的巨蛋就像個大危樓般，豎立在北市市中心的心臟地帶，讓世大運多花了不少錢和力氣四處加蓋比賽場地，

大巨蛋真的有那麼壞？那麼不堪使用嗎？就連柯P信任的北市都發局局長林洲民都曾說過，遠雄違反的6百多項施工項目，並沒有重大安全問題。出自愛將口中的話，不知柯市長在怕什麼？是怕做了決定或蓋了章，未來就會變成有前科的市長？以目前狀況來看，如果大巨蛋不繼續以安全的方式走下去，未來和遠雄至少要打的官司，巨蛋變成廢墟也無庸無疑，只是官司的結果如何？柯P都不在位了。

@大巨蛋變大怪獸

當柯P的政績只剩下二顆收拾不了的爛蛋，還有靠著網紅炒作出來的數百萬粉絲，讓柯P快樂地活在虛擬網路世界中，這顆大爛蛋也只能繼續侵蝕著台北市。

雖然有專家認為巨蛋是法律不周嚴所造成，但法律也在人為，柯P對大巨蛋的處理方式，只是讓巨蛋一天天朝向減亡，有人說不如直打掉巨蛋？但是毀蛋容易蓋蛋難，柯P也說蛋不能打掉，因為主建物鋼筋如果不在，連周邊的捷運工程都會受影響。

俗話說「錯誤政策比貪污更可怕」，和趙滕雄交手過的多位首長們都知明白，趙董確實是厲害角色，但能出頭的企業家沒有一個弱者，柯P要選市要選總統都好，這時侯就該好好面對大巨蛋真相，不能再逃避了。

大巨蛋小檔案：

營造單：遠雄巨蛋事業

容納人數：總席次40575席

與建：2012年4月動工-2015/5/20要求全面停工.2016/6/5局部復工

建築費：370億元

主承包商：日本大林組

園區設置：除巨蛋外，當有商場.影城.飯店.辨公大樓和旅館

重大爭議：遠雄提出3次變更設計.市府提出7項公安標準.350億資產要怎麼走下去。

(中時電子報)