台北》姚文智批輕輕放下五大案 柯P：該做都做了

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中時

民進黨台北市長參選人姚文智今早開記者會，批評台北市長柯文哲上任後狂打「五大案」，最後卻輕輕放下。對此，柯受訪時表示，不然他希望怎樣，該做的都做了，司法部份就照程序走。

柯文哲指出，該做的差不多就做到這樣，李述德一審被起訴10年，美河市也有2個人被起訴，司法就照程序走，也不可能去跟司法機關說判太輕，強調自己該做的都做了。

至於柯陣營本周六將在北投七星公園舉辦「行動競選總部園遊會」，但姚文智也批評，日前他申請在公園辦造勢活動遭拒，柯陣營卻換個名目，以園遊會知名行競選造勢之實，根本是兩套標準、規避公園管理相關規範。

對此，柯文哲也表示，之所以有「行動競選車」，是因為如果選舉最後一個月要開始辦分區的小型造勢，每次都要搭舞台，算一算，乾脆一輛車到處去，可以省下很多錢。

至於姚文智的指控，柯說，周六的活動不可以穿競選背心、喊凍蒜，這都有規定，規定在那就按照規定，除非規定要改，「不當園遊會也不行啦！」他還強調自己陣營都有去申請公園的使用權，因為自從競選辦公室被建管處抄掉之後，「我就知道我們市政府非常合法！」

最後，針對柯媽今早批姚文智「最沒路用」，柯則沒有正面回應，僅說媽媽通常比她更不會失言，「怎麼這樣？」但當媒體追問是否覺得媽媽失言，柯又只回：「講話比我還厲害就我媽媽。」

(中時 )

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