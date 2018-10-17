台北》重陽節冒雨拜票 柯媽安撫長者抱怨 自清沒領敬老金

台北市長柯文哲爸媽17日北上輔選，獲得民眾熱烈歡迎。（吳堂靖攝）

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攤商抱怨柯文哲取消敬老金，柯媽緊握對方雙手講悄悄話安撫。（吳堂靖攝）

適逢重陽節，柯爸、柯媽17日北上陪同議員參選人洪士奇掃街拜票，活動前被問到柯文哲取消敬老金民調重挫，柯媽立即自清「她沒領了！之前被罵，早在去年就沒領了！」不過掃街過程仍遇到攤商抱怨，柯媽緊握對方雙手，傾身向前安撫表示「她知道大家的艱苦，會再跟柯P建議啦！」

台北市長柯文哲上任後以一次性消費為由，取消重陽敬老金，更稱禮金是「政策買票」民調為此重挫，今適逢重陽節，柯爸、柯媽北上輔選也被問及此問題，柯媽何瑞英立即澄清「之前被罵後就沒領了！也不知道要拿去哪裡，所以就拿去還社會科了！」還笑問記者「這樣可以了嗎？」

隨後前往福德市場掃街時，柯爸、柯媽人氣無法擋，柯媽穿著雨衣、雙手合十，逐一走入各家店鋪拜票，笑臉迎人表示「她是柯文哲的媽媽啦！議員支持洪士奇！市長請支持柯文哲啦！拜託拜託！」肉販以手油為油婉拒握手，柯媽笑稱「不會啦！不會油啦！」吸引大批民眾要求合照、握手。

不過仍遇到有攤販疾呼「柯取消敬老金，別的縣市都有！我們是艱苦人家，1500元對我們說很實用耶！」何瑞英馬上一個箭步向前，彎下腰、握住對方雙手說悄悄話，表示「北市還有很多老人福利政策！她知道大家的辛苦，會再回去跟柯文哲講啦！」護子心切一覽無遺。

(中時 )

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