慟！台南老街80年老醫院 慘變夾娃娃機集中營

2018年10月17日 11:06 中時電子報 林毅 中時／ 李其樺 中時／

台南新化老街內的80年老建築惠生醫院遭到拆除，文史工作者心痛不已 (圖／李其樺攝)

新化社區營造協會總幹事許明揚在臉書PO文表示相當難過、不捨 (圖／翻攝自臉書)

古色古香的台南新化老街曾獲選為南瀛十大歷史建築第一名、中華民國歷史建築百景徵選活動第二名，裡面的惠生醫院更是高齡80歲的老建築，卻在近日遭到拆除，未來將作為夾娃娃機店重新開幕，讓附近居民好傻眼，文史人士與學者更是痛心不已。

新化社區營造協會總幹事許明揚在臉書PO文說「哀慟！我真的很想哭，不夠能力保住你。這麼美的醫生館，看診間與執業傢俱都很完整，幾天前被租出去，接下來就是最快速度裝潢，然後接著就是新化老街第二家娃娃機店了，我們還能失去什麼？鑽頭鑽的是牆壁也是我的心」。

許明揚說，中正老街已經有一間娃娃機店進駐，現在又眼睜睜看著惠生醫院被第二家娃娃機店取代，感到心情難過沮喪。惠生醫院內仍保存當初使用的藥櫃、櫃台和原木製的候診間，他和工作團隊已經守候一日一夜，未曾闔眼，防止文物遭人破壞搬移。

文史工作者康文榮表示，惠生醫院最早在1929年由柯明點醫師開業，當時命名為新化醫院；1939年改由黃國材醫師接手，直到1949年原屋主林金銘自行開業行醫，才改名為惠生醫院。如今屋主因為近年身體欠佳，不得已委託房仲業者轉租裝修，未來醫館文物會轉贈新化文史工作室，待適當時機再展出。

台南市文化局對此說，新化中正老街今年7月畫為歷史街區，不過對於店家經營行業並無規範，會再找法源防堵娃娃機店在老街開業。

(中時電子報)