康寧改制專科引骨牌效應？教育部：其他學校不見得適用

2018年10月17日 11:26 中時 林志成

康寧大學申請改制為專科，是否引進其他學校跟進？教育部次長姚立德今天表示，康寧改制有一定背景，其他學校不見得適用。康寧提出的改制計畫中，對教職員及學生權益的保障必須交代清楚，教育部審議後，再決定是否讓它改制。

康寧大學不敵少子化衝擊，決定申請降格為專科，這是否引發骨牌效應？姚立德說，康寧本來就是專科學校，之後跟立德大學合併，再改名為康寧大學，現在決定改制回原來的專科，這樣的情形，其他學校不見得適用。

姚立德表示，教育部現正在審查各大專院校108學年的招生名額，康寧要從大學改制為專科，希望他們將改制計畫書盡快送到教育部來，否則已經核定招生名額、他們又決定停招，這樣就不太好。

教育部高教司長朱俊彰表示，依照現行法令，大學確實可以申請改制為專科，康寧大學提出改制計畫後，教育部將進行初審，之後還會實地訪視，再進行複審，以決定是否讓它改制。

康寧大學改制為專科，擬將台南校區清空，後續土地及建物處理可能成為獲利來源？朱俊彰說，康寧台南校區的土地是向台糖承租，雙方必須回到契約精神，康寧在處理土地或建築物上若有任何收益，必須進入校務基金，全部用在教育方面。

朱俊彰強調，康寧改制，必須照顧好教職員及學生的權益，即使有些學生休學、復學或延畢，學校也要問到他們未來的意願，如果他們要留在原校，學校必須安排課程到他們畢業；如果他們想轉學，學校也必須做好妥善處理。

(中時 )