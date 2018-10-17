台中》臉書抹黑？市議員參選人游金隆不滿指控對手

2018年10月17日 11:25 中時 張妍溱

台中市無黨籍北區市議員參選人游金隆17日開記者會，指控對手民進黨市議員參選人賴佳微在個人臉書留言：「幫老師輔選拉票，可以換得及格成績不被當，這樣流言甚囂塵上到現在，下個月24日就是投票日，該師任職的學校不調查？」游金隆批不實，並與律師一同到台中地檢署按鈴申告。

無黨籍北區市議員參選人游金隆指出，7個參選人僅他在學校教書，且臉書打卡又在「台中科技大學民生校區」，有影射之意；一名網友留言，「利用職權換選票已經涉及期約賄選，中選會趕快去查吧，和去年台北的狼師手法有87分像」。對此，台中科技大學對此表示尚未收到學生投訴。

游金隆說，競選團隊15日於青島、文心路口發文宣時，遇到賴佳微等人也在發文宣，雙方人馬爭相拜票，當天晚間，賴佳微個人臉書出現，「幫老師輔選拉票…」等語，引來大批網友紛紛留言。

民進黨市議員參選人賴佳微表示，她在臉書上並沒有指名道姓，若對手採取法律途徑，就交由司法調查，對於媒體詢問所有問題，均不做回應。

張繼圃律師表示，此舉亦已符合《選罷法》第104條「散布謠言或傳播不實之事，意圖使候選人當選或不當選」，可處5年以下有期徒刑。另外，根據《刑法》309條公然侮辱及310條誹謗罪，分別最高可處1年及2年有期徒刑。

(中時 )