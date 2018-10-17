台中》臉書抹黑？市議員參選人游金隆不滿指控對手

台中市無黨籍北區市議員參選人游金隆（右二）17日開記者會，指控對手民進黨市議員參選人賴佳微在個人臉書抹黑。（張妍溱攝）

友善列印
中時
張妍溱

台中市無黨籍北區市議員參選人游金隆17日開記者會，指控對手民進黨市議員參選人賴佳微在個人臉書留言：「幫老師輔選拉票，可以換得及格成績不被當，這樣流言甚囂塵上到現在，下個月24日就是投票日，該師任職的學校不調查？」游金隆批不實，並與律師一同到台中地檢署按鈴申告。

無黨籍北區市議員參選人游金隆指出，7個參選人僅他在學校教書，且臉書打卡又在「台中科技大學民生校區」，有影射之意；一名網友留言，「利用職權換選票已經涉及期約賄選，中選會趕快去查吧，和去年台北的狼師手法有87分像」。對此，台中科技大學對此表示尚未收到學生投訴。

游金隆說，競選團隊15日於青島、文心路口發文宣時，遇到賴佳微等人也在發文宣，雙方人馬爭相拜票，當天晚間，賴佳微個人臉書出現，「幫老師輔選拉票…」等語，引來大批網友紛紛留言。

民進黨市議員參選人賴佳微表示，她在臉書上並沒有指名道姓，若對手採取法律途徑，就交由司法調查，對於媒體詢問所有問題，均不做回應。

張繼圃律師表示，此舉亦已符合《選罷法》第104條「散布謠言或傳播不實之事，意圖使候選人當選或不當選」，可處5年以下有期徒刑。另外，根據《刑法》309條公然侮辱及310條誹謗罪，分別最高可處1年及2年有期徒刑。

(中時 )

台北》重陽節冒雨拜票 柯媽安撫… 謝長廷追出陸客上車處為大阪處長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。