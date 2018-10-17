謝長廷追出陸客上車處為大阪處長平反 又被網友噓爆

謝長廷指出，中國大陸疏運巴士是綠色、白色，與關西機場所派遣的接送巴士紫色並不相同。(擷圖自謝長廷臉書)

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中時電子報
徐秀娥/綜合報導

9月大水淹日本關西機場台客受困，引發一連串抨擊負面新聞，大阪代表處長蘇啟誠也因此犧牲寶貴生命，駐日代表謝長廷花費月餘時間追查真相，昨(16)日在臉書貼出證據，找到大陸機場接人的地點，並指對岸做假新聞，希望能還蘇處長一個公道。謝長廷臉友力挺他追查真相的努力，其他媒體讀者卻噓爆他，講那麼多幹話，到底扛了什麼責任？

謝長廷貼文表示，有圖有真相，真相看照片！他指出2要點，1、關西機場公開聲明所有受困者七千多人都是由機場以高速船和巴士載送出去的，而機場派的巴士是紫色，照片中的巴士是白色的綠色。2、另一張沒有巴士和人物的相片是同一地點不同時間，但經過實地到現場調查比對，接人既不是在大阪機場，也不是離機場11.6公里的泉佐野車站或車站附近的廣場，而是距離泉佐野有五分車程的日根野購物中心。

謝長廷說，大阪辦事處蘇前處長在檢討報告中，自責沒有去泉佐野車站對這些脫困的旅客表達關切，以致造成民怨云云，其實去了也見不到這些自由行旅客。他並引述產經新聞的評論，他們要求機場巴士在泉佐野車站以外地點接駁，才能方便輿論的操作。

對於謝長廷的平反文，謝長廷的臉友力挺一面倒，媒體讀者卻砲聲隆隆。「所以謝長廷你講那麼多的幹話，到底扛了什麼責任？」、「只有在事後追這些事情時最積極⋯⋯直到現在還不認錯 卻去追查早已說明的事情」、「人死可以復生嗎？謝小夫不要再消費死人了可以嗎！」、「嘴砲一流 做事三流。越來越讓國人深植民心」、「誰將蘇處長定過罪責? 否則要平反甚麼？」、「逼死他的長官怎麼不敢站出來？還推給假新聞！！」「辯辯辯，推責任，怪前朝，有官位，搶著作。」。

(中時電子報)

文章來源：謝長廷臉書

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