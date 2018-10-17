港男「報好康」討300萬元投資 銀行3行員及警察輪流上陣阻詐

京城銀行西螺分行專員雷美惠（右起）、襄理張惠玲、經理廖文合輪番上陣阻詐成功，縣長李進勇（左三）17日特於縣警局周報頒發感謝狀。（周麗蘭攝）

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雲林縣西螺鎮一名女子透過臉書認識香港男子，兩人以通訊軟體聯絡多年但未曾謀面，該男子最近突然「報好康」，指稱他任職的樂透彩公司要釋出持股10萬美金（約台幣300萬元），入股後就有可回收約1000萬台幣，女子想開外幣帳戶時，京城銀行西螺分行員機警阻詐，女子得知被騙既慶幸又傷心。

一名約40歲的女子16日前往西螺京城銀行詢問怎麼開外幣帳號，銀行專員雷美惠和她聊天發現不對勁。

該女子表示，男性友人任職香港「金道百萬樂透彩公司」，操控香港六合彩中獎名額，該公司要釋出持股約300萬台幣，她會去郵局匯給男性友人10萬美金，入股後股利要匯入京城銀行。

行員雷美惠提醒她可能是詐騙，但女子認為不可能，雖未曾謀面，但雙方認識多年。

銀行襄理張惠玲加入釐清行列，女子最後出示自己和香港男子的Line對話，張惠玲斬釘截鐵表示「是詐騙」。

女子仍未盡信，經理廖文合也出面以男性觀點勸說，並致電西螺派出所請求協助。

當雷美惠、張惠玲、廖文合聯合阻詐時，派出所長卓上智、西螺分局偵查隊長林振順也帶隊抵達，5名警察陣仗終於讓女子相信被騙，香港男子此時剛好打Line給女子，女子既生氣又難過斷然拒絕，保住300萬元。

縣長李進勇17日特地頒發破案茶給西螺派出所，也致贈微薄紅包給京城銀行西螺分行阻詐有功的專員、襄理、經理。

(中時 )

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