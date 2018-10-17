蘇州燕園，打造台生考進大陸高校的「後花園」

2018年10月17日 11:26 中時電子報 綜合報導

兩岸交流的發展，讓更多台商看到了大陸的商機，隨著台商在大陸的事業開展，他們也開始逐漸在大陸成立家庭，蘇州作為台商最多的城市之一，台生的教育、升學也成了很多人非常看重的問題。

蘇台兩地的人文教育同根同源，青少年的教育問題更是兩地文化交流的重要內容，蘇州對於兩岸學子教育問題也是非常重視，日前發佈的蘇州「惠台55條」中就明確了要為台灣同胞在蘇州學習、就業、生活提供便利條件。除了「就近上學」、「擁有蘇州學籍的台胞考生中考加10分」之外，對於高等升學考試當地政府也十分重視。

蘇州燕園港澳台僑聯考學校由此而生，它被稱為台胞們考入名校的「後花園」， 坐落於蘇州百年老街上，雖在鬧市中，卻有保持著學校該有的安靜，一席黛瓦白牆，彷彿是園林中的學校。

這所學校的前身是蘇州匯冠文化培訓中心，成立十幾年來，已為大陸名校輸送人才767位， 涵蓋清華大學、北京大學、復旦大學眾多知名高校，2015年獲批為大陸首家港澳台僑聯考培訓學校。

正在上課的學生。

港澳台僑聯考文理狀元曾多次出自燕園，每年保持著100%的升學率，學子已經遍布大陸名校。雖然校區看起來並不是太大，但各類設施應有盡有，這裡是全封閉式的教學模式，學生學習吃住都在一起，包括老師也全部住在這裡，所以更能加強學生與老師之間一對一的學習模式。

考學光榮榜。

來自台灣的黃慧心，獨自一人從台灣到蘇州燕園求學，因為幾年前也去過大陸旅行，在大陸可以擴展視野，在聽了別的同學的介紹之後，就到燕園來讀書，希望考入大陸名校。在這裡，她感受到了不一樣的學習氛圍，大家都有很強的自制力，學習自覺性很高。而且，老師們在生活上也對大家很照顧，即便是孤身前來學習也不會覺得心理上有落差。

住宿樓。

這裡不光有文化課上的輔導，針對藝術生，他們也單獨設立場地教學，讓學生藝術文化兼顧，同時也跟大陸高校合作，建立港澳台僑生的藝考平台。

針對家庭貧困的學生，設立助學金，給予這些孩子一些補助，甚至會進行費用全免。每次考試也會設置嘉獎鼓勵，對於進步較大的學生給予獎勵。在燕園讀書，不僅能感受到蘇州的人文薈萃，更能接觸到更多志向相同的學習夥伴。

燕園港澳台僑聯考培訓學校的設立和發展，為廣大台商子女的升學提供了更優質的選擇，更能推動兩地文化的交流和大環境發展。

(中時電子報)