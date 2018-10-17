開點心車到偏鄉教甜點 李奇芳尋找感動地圖

「深夜黑白切手工點心」團隊的成員為偏鄉小朋友示範做乳酪蛋糕。（教育部提供）

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南投水里長大的李奇芳，是「深夜黑白切手工點心」團隊的團員，畢業後因緣際會成立屬於自己的甜點工作室。他與朋友利用工作室淡季時節，開著點心車到偏鄉進行甜點教學已經第三年了，希望啟蒙偏鄉孩子多元才藝的興趣。

教育部青年署推動「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，今年邁入第11屆，參與人數超過200人，不僅讓青年走出戶外、尋找臺灣不平凡的風景，同時也結合自身專長幫助翻轉偏鄉，縮短城鄉差距。

李奇芳求學時期受惠於來自外地老師多元教育的啟蒙，畢業後成立屬於自己的甜點工作室。他與朋友利用工作室淡季時節，開著點心車到偏鄉進行甜點教學已，每次出發時，車上不僅滿載食材、器材，也載著不同領域職人好友，有咖啡師、舞蹈老師、手工藝老師，配合當地學校所需來安排才藝課程。

今年李奇芳與專業攝影師古欣茹，以及一群義氣相挺的好友組成團隊，申請青年署感動地圖計畫，以「白日夢閃亮甜點車」為主題，到濁水溪以南的彰化頂庄國小及台東丹路部落進行偏鄉教學，讓孩子跳脫環境因素的限制，啟蒙他們的多元才藝。

「難道偏鄉不好嗎？」李奇芳時常詢問自己，其實偏鄉學校不一定缺乏經費或硬體設備，但因路途遙遠難以請到師資，於是才發想出以甜點車做為拉近城鄉距離的媒介，讓飲食與文化成為城鄉交流的橋樑。

李奇芳表示，手作甜點的原料都採用當地盛產的食材，除了帶領孩子們實作之外，也讓孩子認識在地食材的特性及優勢，以及不同蛋糕製程的差異。甜點課、畫圖、舞蹈課、寫作、說故事等幾堂課程下來，不管先前多調皮、多生疏的孩子，都轉化成閃爍著求知而發亮的眼神，認真而積極的模樣。

李奇芳說，偏鄉的孩子有許多來自隔代教養或單親家庭，家長多在外地忙於生計，孩子除了依靠學校，其他時間較缺乏陪伴。透過甜點車的遠行，將多元才藝體驗的種子散播到偏鄉，不僅增加孩童們學習新事物的機會，同時自己也獲得刺激及偏鄉文化的滋潤。

青年署感動地圖實踐計畫幫青年實踐夢想，更多壯遊體驗活動可上「壯遊體驗學習網」查詢與報名。

(中時 )

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