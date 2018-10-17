新北》觀塘、深澳使政府公信力掃地 馬英九籲用選票改變

前總統馬英九今天到三重同安公園，替新北市議員參選人王威元站台造勢，痛批深澳及觀塘案讓政府公信力掃地。（吳岳修攝）

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吳岳修

前總統馬英九17日赴新北市三重同安公園，替新北市議員參選人王威元站台，馬英九再度痛批蔡英文與賴清德對深澳與觀塘案的立場反覆，「嚴重破壞了30多年來辛苦建立的環評制度」，呼籲當人民沒辦法改變政策時，「就讓我們用選票來改變執政的人！」

馬英九說，台灣現在面臨很多挑戰，政府常說經濟情況好轉，但是基層感受卻非如此，農漁民、旅遊業都跟他抱怨，大家都覺得生活不好過，在選舉期間，更需要能提出具體改革主張的候選人。

馬英九批評，民眾普遍反對興建深澳火力發電廠，但是中央政府執意要建，還逼終身推動環保署的詹順貴在環差會議上投下贊成票，行政院長賴清德當時也說如果不建深澳電廠的話就會缺電，甚至天花亂墜說出深澳電廠使用乾淨的煤這樣的話，最後還拿桃園觀塘天然氣接收站來交換，「到底哪一種說法是正確的？」

馬英九說，觀塘案應該要經過環評大會決定，但是很多擔任環委的民間專家學者都不願來開會，因為他們怕政府讓他們揹黑鍋，最後讓代表政府的環委以7比1的票數通過，這讓30多年來辛苦建立的環評制度就此破碎，未來誰還會相信環評。

馬英九痛批，一個政府為了選舉、為了造勢，硬生生破壞寶貴的制度，把公信力放在腳下踐踏，「這種政府不是民眾想要的政府！」當人民沒辦法改變政策的時候，就只能用選票改變執政的人。

(中時 )

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