居住證申領情況 國台辦僅8個字回應

大陸國台辦新聞局長兼發言人馬曉光，17日主持例行記者會。(陳君碩攝)

友善列印
旺報

大陸國台辦17日被問及台胞居住證的申領情況，僅以八字回應，未再像九月時公布具體申領人數，國台辦也批評蔡政府一心一意破壞台灣同胞的好事，相信老百姓心裡有桿秤，會導致什麼效果已經不言自明。

大陸於9月1日推出港澳台居民居住證，9月12日的記者會上，國台辦曾表示，截至9月10日，已有2.2萬名台灣民眾申領居住證。不過17日當新華社記者問到居住證申領發放情況時，國台辦發言人馬曉光僅簡短回答：「我想用八個字概括，非常踴躍，持續不斷」，並未再公布具體數字。

據了解，陸委會近期對申領台胞居住證者，祭出諸多限縮措施，像是擬不能報考軍警、不能選立委、如果申領了又不回台報備登記，最高擬罰款十萬元台幣。鑒於此，大陸決定不再公布申領人數，避免台灣政府從申領數字去估算應報備人數。

馬曉光重申，台灣居民居住證是應廣大台胞需要制發，是一項便利台灣同胞來大陸學習、工作、生活的措施，不涉及台灣居民政治權利和義務的調整。台灣同胞申領居住證不需要放棄臺灣的身份證和戶籍，也不需要具有大陸的戶籍。第三，台灣居民居住證的申領完全採取自願原則，沒有任何強制要求。所以這樣的政策我們已經充分考慮了當前兩岸關係的一些特殊實際狀況，充分地考慮了台灣同胞可能有的一些顧慮。

馬曉光說，「但是很遺憾民進黨當局還是在一心一意要壞臺灣同胞的好事。我們也多次講，老百姓心裡有桿秤，這樣的做法究竟會導致什麼樣的效果，我想已經不言自明」。

(旺報 )

人民幣中間價上調16個基點 報6.9… 網傳甩賣文旅 萬達澄清消息失實

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。