居住證申領情況 國台辦僅8個字回應

2018年10月17日 11:33 旺報 陳君碩

大陸國台辦17日被問及台胞居住證的申領情況，僅以八字回應，未再像九月時公布具體申領人數，國台辦也批評蔡政府一心一意破壞台灣同胞的好事，相信老百姓心裡有桿秤，會導致什麼效果已經不言自明。

大陸於9月1日推出港澳台居民居住證，9月12日的記者會上，國台辦曾表示，截至9月10日，已有2.2萬名台灣民眾申領居住證。不過17日當新華社記者問到居住證申領發放情況時，國台辦發言人馬曉光僅簡短回答：「我想用八個字概括，非常踴躍，持續不斷」，並未再公布具體數字。

據了解，陸委會近期對申領台胞居住證者，祭出諸多限縮措施，像是擬不能報考軍警、不能選立委、如果申領了又不回台報備登記，最高擬罰款十萬元台幣。鑒於此，大陸決定不再公布申領人數，避免台灣政府從申領數字去估算應報備人數。

馬曉光重申，台灣居民居住證是應廣大台胞需要制發，是一項便利台灣同胞來大陸學習、工作、生活的措施，不涉及台灣居民政治權利和義務的調整。台灣同胞申領居住證不需要放棄臺灣的身份證和戶籍，也不需要具有大陸的戶籍。第三，台灣居民居住證的申領完全採取自願原則，沒有任何強制要求。所以這樣的政策我們已經充分考慮了當前兩岸關係的一些特殊實際狀況，充分地考慮了台灣同胞可能有的一些顧慮。

馬曉光說，「但是很遺憾民進黨當局還是在一心一意要壞臺灣同胞的好事。我們也多次講，老百姓心裡有桿秤，這樣的做法究竟會導致什麼樣的效果，我想已經不言自明」。

(旺報 )