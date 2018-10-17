更年期女性為何多肥胖？ 國健署：代謝變差運動量卻沒增加

2018年10月17日 11:59 中時 林周義

更年期是女性生命發展的必經階段，國健署調查顯示，國內45-49歲女性約有4成經期不規律或已停經，50-54歲女性則有7成已停經。國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗表示，隨著年紀的增長，荷爾蒙的分泌跟著減少，導致基礎代謝率下降。即使攝取的熱量和以前一樣，卻仍舊變胖，又以更年期的女性最為明顯。

「基礎代謝跟荷爾蒙有關，不管是生長激素、甲狀腺素、女性荷爾蒙，都會隨著年紀增長減少」。賈淑麗表示，不論男女，到了一定年紀，基礎代謝率都會下降，而女性荷爾蒙的影響最深，因此可見更年期女性肥胖的比率較高。

賈淑麗舉例，原本一天攝取1000卡熱量的女性，若規律運動，年輕時可達熱量消耗的平衡，但當基礎代謝率下降後，能消耗的熱量可能只有800卡，剩下的200卡就需要更多的運動來消耗。因此，保持和以前一樣的運動量是不足夠的。

除維持基礎代謝，運動也能緩解更年期的情緒緊繃。相較於青春期的年輕飛揚，更年期女性呈現了圓融、成熟的風貌，但因荷爾蒙分泌減少，部分女性會出現生理與情緒方面不適的情形，如盜汗、失眠、心情低落等症狀。賈淑麗提醒，運動能減緩緊張感，有助維持良好的睡眠品質。

飲食方面，國健署建議，少油、少鹽、少糖、多纖維。多攝取黃豆類及其製品、全穀雜糧、牛蒡等富含植物雌激素的食物，有助改善更年期不適症。而高鈣豆製品、高鈣深綠色蔬菜的攝取，能預防骨質疏鬆症。另外，攝取足夠的水分，除可降低尿道感染的風險，也能補充因熱潮紅出汗所流失的水分。

國健署提醒，若更年期症狀較為嚴重，如熱潮紅、盜汗影響睡眠，漏尿情形嚴重以至於害怕出門，應尋求專業醫療諮詢，或撥打更年期諮詢專線0800-005-107，找出適合自己的照護方式。國健署署長王英偉先也鼓勵女性，僅記四它原則，「面對它、接受它、處理它、放下它」，讓自己活得更自在。

(中時 )